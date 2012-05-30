Asd Frascati Mini Rugby 2001, l'Under 23 vince la Coppa Cal contro il Gran Sasso
[gallery] UNDER 23 – L'Under 23 del Frascati Mini Rugby vince la Coppa Cal. Nella prestigiosa cornice dello stadio “Fattori” di L'Aquila (dove si gioca anche l'Eccellenza), la squadra dei coach Giorgio Farina e Gianni Panattoni ha battuto il Gran Sasso padrone di casa per 30-8 aggiudicandosi il campionato interregionale di categoria. «Abbiamo giocato in un campo importante per la tradizione rugbystica italiana – dice Farina -. Dopo un anno di duro lavoro in cui abbiamo affrontato diverse difficoltà abbiamo raggiunto un risultato importante per gli anni che verranno e lo abbiamo fatto mandando in campo tutti ragazzi sotto i 23 anni e questa è la cosa che secondo me conta più di tutte». Sul match. «La partita – sottolinea il coach - non ha avuto mai storia. Loro hanno provato a battagliare fino ai primi cinque minuti del secondo tempo in cui noi abbiamo avuto un calo dal punto di vista mentale. Poi pian piano siamo riusciti ad alzare il ritmo e loro hanno ceduto. D'altronde il nostro punto di forza è la velocità – conclude Farina - anche perché fisicamente siamo meno prestanti e quindi quando riusciamo a giocare con un ritmo più alto mettiamo in difficoltà le squadre pesanti». Coach Panattoni, invece, punta sui ringraziamenti. «Voglio rimarcare il lavoro di tutti i ragazzi, dello staff societario e soprattutto di tutti coloro che, pur operando nell'ombra, hanno reso possibile le ottime risultanze di questa stagione». LE ALTRE SELEZIONI – Nello scorso week-end hanno giocato con buoni riscontri anche altre selezioni del Frascati Mini Rugby: l'Under 14 di coach Villalon è stata impegnata nella sfida all'Anzio, mentre i più piccoli hanno partecipato al “Torneo Brucato” organizzato dalla Primavera Rugby: l'Under 8 di coach Martini ha centrato il primo posto, seconda l'Under 10 di Tidei e ottava l'Under 12 di Mattia Panattoni. «E' stato un week end di grandi soddisfazioni per i nostri tifosi – rimarca il direttore sportivo Bruno Formicola - e un'ulteriore conferma per lo staff tecnico della bontà del lavoro svolto non tanto per i risultati sportivi, quanto per la continuità di rendimento ed i progressi dimostrati sul campo. E' sicuramente un buon auspicio in vista delle prossime stagioni sportive». SUMMER CAMP - Il Frascati Mini Rugby 2001 ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per l'iniziativa “Summer Camp” destinata a tutti i ragazzi nati tra il 2001 ed il 2005 che consentirà di trascorrere il periodo tra l'11 giugno ed il 13 luglio (per un totale di cinque settimane) tra sport, giochi e divertimento. 10. Il “Summer Camp” ha la funzione di propagandare il mini rugby e gli altri sport fra i giovani in un clima di serenità, lealtà e rispetto dei valori sportivi. Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può informare presso la segreteria della società frascatana, contattabile al numero 06-9420199 o direttamente nella struttura dello “Stadio del Rugby” di Cocciano (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19). -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
