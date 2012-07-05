Home Senza categoria ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR

ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR

di Redazione 05/07/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 2 del 05.07.2012 ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR Preso atto della disponibilità di Amerino Zatta a presentare la propria candidatura alla Presidenza FIR e degli impegni assunti e riportati nel suo comunicato stampa odierno, le Società: Mogliano Rugby Petrarca Rugby Padova Rugby Rovigo Delta Rugby San Donà con il pieno accordo dei rispettivi Presidenti, hanno deciso di sostenerne la candidatura. Il Presidente Francesco Zambelli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp