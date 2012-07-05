Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR

Redazione Avatar

di Redazione

05/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 2 del 05.07.2012 ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR Preso atto della disponibilità di Amerino Zatta a presentare la propria candidatura alla Presidenza FIR e degli impegni assunti e riportati nel suo comunicato stampa odierno, le Società: Mogliano Rugby Petrarca Rugby Padova Rugby Rovigo Delta Rugby San Donà con il pieno accordo dei rispettivi Presidenti, hanno deciso di sostenerne la candidatura. Il Presidente Francesco Zambelli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LE CONVOCATE AZZURRE

Articolo Successivo

MONDIALI SEVEN UNIVERSITARI, I DODICI AZZURRI CONVOCATI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019