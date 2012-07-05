ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR
di Redazione
05/07/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 2 del 05.07.2012 ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR Preso atto della disponibilità di Amerino Zatta a presentare la propria candidatura alla Presidenza FIR e degli impegni assunti e riportati nel suo comunicato stampa odierno, le Società: Mogliano Rugby Petrarca Rugby Padova Rugby Rovigo Delta Rugby San Donà con il pieno accordo dei rispettivi Presidenti, hanno deciso di sostenerne la candidatura. Il Presidente Francesco Zambelli
Redazione