di Redazione 15/09/2012

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA FIR - I RISULTATI FINALI GAVAZZI NUOVO PRESIDENTE, VOTATO IL CONSIGLIO FEDERALE 2012-2016 Roma - L’Assemblea Ordinaria Elettiva della FIR, riunita oggi presso il Salone d'Onore del CONI, in Roma, con un’elevatissima percentuale di aventi diritto presenti alle votazioni - 92,78% quota Società, 46,58% quota giocatori, 85,11% quota tecnici – ha eletto Alfredo Gavazzi nuovo Presidente della Federazione Italiana Rugby. Gavazzi, che succede a Giancarlo Dondi, ha raccolto il 54,20% delle preferenze (28723 voti) precedendo Amerino Zatta (39,59%, 20952 voti) e Gianni Amore (6,07%, 3220 voti). In apertura di Assemblea, i presenti hanno eletto per acclamazione Giancarlo Dondi – per sedici anni alla guida della Federugby – Presidente Onorario tributandogli un lunghissimo e caloroso applauso. L’Assemblea ha inoltre eletto membri benemeriti della FIR per acclamazione Pier Giuseppe Cerrini, Sandro Manzoni, Franz Mauthe von Degerfeld e Mario Spotti. L’Assemblea ha successivamente proceduto alle votazioni per la composizione del Consiglio Federale che hanno restituito il seguente esito: Quota Società Nino Saccà 22744 voti- eletto Antonio Luisi 21134 voti- eletto Michele Manzo 20524 voti- eletto Stefano Cantoni 20198 voti- eletto Susanna Vecchi 19585 voti- eletto Andrea Nicotra 19032 voti - eletto Roberto Besio 18501 voti - eletto Roberto Zanovello 15741 voti – non eletto Franz Mauthe von Degerfeld voti 15040 – non eletto Giulio Donati 13891 voti – non eletto Luigi Torretti 12881 voti – non eletto Alberto Villa 7788 voti – non eletto Stefano Baia-Curioni 2936 voti – non eletto Biagio Vinella 2095 voti – non eletto Diego D’Orazio 2028 voti – non eletto Cesare Maia 1995 voti – non eletto Enzo Guastella 1259 voti – non eletto Giancarlo Liberati 1153 voti – non eletto Vittorio Munari 615 voti – non eletto Quota giocatori Maurizio Zaffiri 4041 voti - eletto Paolo Vaccari 3369 voti – eletto Pier Flavio Donati 1440 voti – non eletto Roberto Pedrazzi 451 voti – non eletto Quota tecnici Fabrizio Gaetaniello 4547 voti – eletto Franco Ascantini 481 voti – non eletto Sergio Carnovali 124 voti – non eletto Bruno Pighetti 0 voti – non eletto Luigi Capitani è stato eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Si è infine proceduto all’elezione dei componenti della Corte Federale di prima istanza e della Corte federale d’appello Corte federale di prima istanza Gavino Arru – eletto Marco Stefenelli – eletto Carlo Vermiglio – eletto Mario Tonucci – eletto Antonio De Michele – eletto Vito Nanna – eletto Vincenzo Ciraolo – non eletto Corte federale d’appello Igino Mancini – eletto Carlo Scarpa – eletto Vittorio Rossi – eletto Ennio Pizzino – eletto Alessandro Pizzino - eletto

