ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA - ROMA, 15 SETTEMBRE
di Redazione
10/09/2012
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA – ROMA, 15 SETTEMBRE Cari colleghi, la presente per informarvi che sabato 15 settembre, in occasione dell’assemblea ordinata elettiva della FIR che si terrà a partire dalle ore 8.00 presso il Salone d’Onore del CONI di Roma verrà osservato il seguente programma stampa: ore 8.00, foyer di Palazzo H – Largo Lauro De’ Bosis Prima convocazione ed arrivo dei delegati ore 15.00, Sala Stampa CONI, Palazzo H – Largo Lauro De’ Bosis Conferenza stampa Presidente eletto Si ricorda ai colleghi giornalisti che non sarà possibile accedere al Salone d’Onore del CONI per tutta la durata dell’Assemblea. L'orario della conferenza stampa potrà subire variazioni nel caso del protrarsi delle operazioni di voto. Si prega di confermare la partecipazione alla conferenza stampa all’indirizzo email [email protected] L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione