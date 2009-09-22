Assemblea soci Cooperativa Rugby Rovigo
di Redazione
22/09/2009
Si terrà domani 23 settembre alle ore 20,30 l'assemblea dei soci della Società Cooperativa Rugby Rovigo. La partecipazione di tutti i soci è di fondamentale importanza visto l'ordine del giorno che al primo posto vede la modifica dello statuto della cooperativa. Questa modifica è imprescindibile per la continuazione dell'entità giuridica attuale e si invitano tutti i soci a partecipare o se impossibilitati a delegare altro socio. La segreteria sarà aperta già dalla mattina.
