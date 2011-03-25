Home Senza categoria ASSENZE IMPORTANTI E GRADITI RITORNI TRA I CONVOCATI PER L'INCONTRO CONTRO LA FUTURA PARK RUGBY ROMA

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 82 del 25.03.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: ASSENZE IMPORTANTI E GRADITI RITORNI TRA I CONVOCATI PER L'INCONTRO CONTRO LA FUTURA PARK RUGBY ROMA Sabato alle ore 15, allo stadio Battaglini di Rovigo, arbitro Pennè di Milano, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta alla caccia della nona vittoria consecutiva, affronterà la Futura Park Rugby Roma con la seguente formazione: 15 - Stefan Basson; 14 - Alberto Zorzi, 13 - Samuele Pace, 12 - Davide Duca, 11 - Andrea Bacchetti; 10 - German Bustos, 9 - Michele Zanirato; 8 - Josè Augustin Guzman, 7 - Matteo Foschi, 6 - Aaron Persico; 5 - Daniele Tumiati, 4 - Tommaso Reato; 3 - Giovanni Boccalon, 2 - Luke Mahoney (Cap.), 1 - Luigi Milani. A Disposizione: 16 - Nicola Marzolla, , 17 - Nicola Quaglio, 25 - Vittorio Golfetti, 18 - Edoardo Lubian, 19 - Marco Barion, 20 - Juan Cruz Legora , 21 - Roberto Pedrazzi, 22 - Marcello De Gaspari. Continua l'assenza di Ravalle a cui si aggiungono gli infortunati dell'ultima giornata (Anouer, Montauriol e Van Niekerk). Ottima la qualità dei sostituti e ricca la panchina (un mix di gioventù ed esperienza) dove si registra il gradito ritorno a referto di Roberto Pedrazzi finalmente recuperato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

