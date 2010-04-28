Home Federazione Italiana Rugby Atleti di interesse nazionale

di Redazione 28/04/2010

La Federazione Italiana Rugby informa di aver identificato un elenco di trentadue atleti di interesse nazionale (Elenco 1), tesserabili da Benetton Rugby ed Aironi Rugby in qualità di rappresentanti italiane nella Magners Celtic League a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011. FIR riconoscerà il 60% dell’ingaggio di ogni atleta di interesse nazionale inserito nella Lista 1. Ogni atleta facente parte della Lista 1 potrà essere utilizzato per un massimo di trenta partite annue tra impegni della Squadra Nazionale, Magners Celtic League ed Heineken Cup. E’ stato inoltre individuato un elenco di diciassette atleti di interesse nazionale (Elenco 2) tesserabili in accordo con FIR per la partecipazione alla rassegna celtica e per i quali FIR stessa riconoscerà il 60% dell’ingaggio alla squadra di appartenenza a fronte di un minutaggio minimo di novecento minuti tra incontri di Magners Celtic League ed Heineken Cup. Infine, è stato elaborato un elenco comprendente dieci atleti classe 1990/1991 (Elenco 3) considerati di interesse federale che potranno essere tesserati dalle Società partecipanti al Campionato Italiano d’Eccellenza in accordo con FIR ed in base alle necessità ed alle composizioni degli organici dei singoli Club. Per tali atleti verrà corrisposto da FIR un contributo subordinato all’utilizzo di ogni singolo atleta per novecento minuti nel massimo campionato nazionale. Lo stesso principio verrà adottato da FIR per tutti quegli atleti di Elenco 2 che verranno tesserati da Club partecipanti al Campionato Italiano d’Eccellenza 2010/2011. E’ inteso che rimane possibile per Benetton Rugby e Aironi Rugby perfezionare il tesseramento di atleti di formazione italiana non inseriti nelle liste facendosi interamente carico degli ingaggi. Nel caso un giocatore non presente negli elenchi federali venga convocato per l’attività di una Nazionale, FIR riconoscerà alla Società di appartenenza – sia essa impegnata nella Magners Celtic League o nel Campionato Italiano d’Eccellenza – un gettone di convocazione per ogni partita disputata. Ai Club di formazione degli atleti presenti in uno degli elenchi federali che abbiano frequentato l’Accademia di Tirrenia “Ivan Francescato” dalla stagione corrente e che vengano tesserati da Benetton Treviso o Aironi Rugby per la Magners Celtic League 2010/2011 verrà corrisposta un’indennità di provenienza di cui FIR si farà carico al 60%. Tale indennità verrà suddivisa in parti uguali tra la Società d’appartenenza e la Società d’origine (nota: per Club di formazione si intende quella con cui il giocatore sia stato tesserato per la categoria Under 16). Per quanto concerne i periodi di concomitanza della Magners Celtic League con le finestre internazionali IRB (Cariparma Test Match autunnali ed RBS 6 Nazioni), la FIR ha disposto quanto segue: a) l’attività del Campionato Italiano d’Eccellenza verrà sospesa durante tali finestre b) Benetton Treviso e Aironi Rugby potranno utilizzare in Magners Celtic League atleti tesserati da Club del Campionato Italiano d’Eccellenza ed inseriti in una lista che verrà successivamente resa pubblica da FIR c) Benetton Treviso e Aironi Rugby non potranno prelevare più di due atleti ciascuna da ogni singola Società d’Eccellenza d) Benetton Treviso e Aironi Rugby dovranno corrispondere al Club d’appartenenza un gettone di convocazione per ogni singolo giocatore e predisporre per esso adeguata copertura assicurativa. Gli elenchi completi per la Stagione Sportiva 2010/2011 sono le seguenti: Elenco 1 Matias AGUERO (Saracens, 17 caps) – pilone sinistro Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) - ala/centro Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) – seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - mediano d’apertura Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) - seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 56 caps) - centro Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 30 caps) – mediano di mischia Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone destro/sinistro Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) – pilone destro Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) - seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Carlo FESTUCCIA (Racing Metro Paris, 47 caps) - tallonatore Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 18 caps) - centro Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) - seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) - mediano d’apertura/centro Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) - mediano d’apertura/estremo Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) - centro/ala Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) - estremo Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) - n.8/flanker Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone sinistro/destro Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) - mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) - ala/centro Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) – centro/ala Fabio STAIBANO (Castres Olympique, 9 caps) – pilone destro Josh SOLE (MPS Viadana, 46 caps) - flanker/n.8 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, - mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – n.8/flanker Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) - n.8/flanker Elenco 2Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* - centro/ala Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* - tallonatore Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* - flanker Joshua FURNO (MPS Viadana)* - seconda linea Filippo GIUSTI (Futura Park Rugby Roma)* - flanker Edoardo GORI (Consiag I Cavalieri Prato)* - mediano di mischia Tommaso IANNONE (Banca Monte Parma)* – mediano d’apertura/centro Andrea MANICI (Plusvalore Gran Parma)* - tallonatore Francesco MINTO (Banca Monte Parma) – flanker Luca PETILLO (Consiag I Cavalieri Prato)* – flanker Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* – centro Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma)* - centro Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* - pilone Costantino RICCIARDI (Petrarca Padova) – ala Lorenzo ROMANO (Banca Monte Parma) – pilone Giulio RUBINI (Banca Monte Parma, 4 caps) – utility back Giovambattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma)* - ala Elenco 3 Nicola BELARDO (Partenope Napoli)* - flanker Andrea BENETTIN (Petrarca Padova)* - estremo Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Primavera Rugby)* - mediano di mischia Filippo CAZZOLA (Livorno Rugby)* - seconda linea Gabriele CICCHINELLI (Futura Park Rugby Roma)* - flanker/n.8 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* – mediano di mischia Carlo FAZZARI (Plusvalore Gran Parma)* - pilone sinistro Sebastian RODWELL (Giunti Firenze 1931)* - centro/ala Lorenzo SANTELLI (Plusvalore Gran Parma)* - seconda linea Ruggero TREVISAN (Orved San Donà)* - estremo *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Nota: gli elenchi saranno soggetti a revisione ed aggiornamenti su base stagionale da parte di FIR

