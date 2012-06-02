Home Senza categoria AUDIO INTERVISTE MAURO BERGAMASCO/LUIGI TROIANI

AUDIO INTERVISTE MAURO BERGAMASCO/LUIGI TROIANI

di Redazione 02/06/2012

CONTRIBUTI AUDIO 2 GIUGNO – LUIGI TROIANI/MAURO BERGAMASCO Cari colleghi, dai link sottostanti è possibile scaricare audio interviste di libero utilizzo al Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani ed al flanker Mauro Bergamasco in vista della partenza per il tour estivo in Argentina, Canada e Stati Uniti prevista per questa sera alle 22.00 dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino. Audio Intervista a Mauro Bergamasco Intervista a Luigi Troiani L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

