AUSTRALIA, SCELTI I WALLABIES PER FIRENZE: CARIPARMA TEST MATCH AL FRANCHI IL 20 NOVEMBRE
di Redazione
14/10/2010
Trentasei uomini, quattro dei quali freschi di medaglia d’argento ai Giochi del Commonwealth di New Delhi con la nazionale seven: nella notte italiana, il Commissario Tecnico dell’Australia, avversaria degli Azzurri il prossimo 20 novembre nel Cariparma Test Match in programma allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, ha annunciato la composizione della rosa per il tour europeo. Tra i reduci dei Giochi del Commonwealth convocati in vista della sfida di Firenze figurano il capitano dell’Australia Sevens Pat McCutcheon, l’estremo Luke Morahan, l’ala Lachie Turner – l’unico con già all’attivo delle presenze con la maglia oroverde dei Wallabies – ed il mediano d’apertura Nick Phipps, primo atleta della neonata franchigia dei Melbourne Rebels a conquistare la convocazione in Nazionale. Importante traguardo di carriera per il seconda linea dei Queensland Reds Van Humphries, convocato per la prima volta in Nazionale all’età di trentaquattro anni e l’unico atleta, insieme al veterano e compagno di reparto Nathan Sharpe (88 caps) ad aver superato la soglia dei trent’anni. Autentico globetrotter della palla ovale, Humphries ha militato nel corso della propria carriera anche nelle fila del Club italiano dell’MPS Viadana, attuale capofila della franchigia degli Aironi: a Firenze, per lui, la possibilità di ritrovare molti ex compagni di squadra. Confermati i gradi di capitano per il flanker dei Brumbies Rocky Elsom, mentre hanno recuperato in extremis da infortuni che ne avrebbero potuto compromettere la partecipazione al tour il seconda linea Mark Chisholm ed il pilone Ben Alexander che aveva fatto il proprio esordio con l’Australia proprio contro l’Italia, a Padova nel novembre 2008, quando una meta nel finale diede il successo per 20-30 ai Wallabies dopo una delle migliori prestazioni offerte dall’Italia sotto la guida di Nick Mallett. Il calendario del tour opporrà i Wallabies agli All Blacks il 30 ottobre ad Hong Kong nell’ultimo incontro valido per la Bledisloe Cup e proseguirà con i test-match contro Galles (Cardiff, 6 novembre), Inghilterra (Twickenham, 13 novembre), Italia (Firenze, 20 novembre) e FFrancia (Parigi-St. Denis, 27 novembre). Previsti anche due incontri infrasettimanali contro i Leicester Tigers inglesi del pilone azzurro Martin Castrogiovanni (9 novembre) e contro la provincia irlandese del Munster (Limerick, 16 novembre). I Wallabies arriveranno a Firenze mercoledì 17 novembre per preparare il Cariparma Test Match contro la Nazionale Italiana Rugby. Questi i trentasei atleti convocati:
Ben Alexander (Brumbies) - pilone Adam Ashley-Cooper (Brumbies) – utility back Berrick Barnes (Waratahs) – apertura/centro Kurtley Beale (Waratahs) - estremo Richard Brown (Western Force) – numero 8 Luke Burgess (Waratahs) – apertura Mark Chisholm (Brumbies) – seconda linea Quade Cooper (Queensland Reds) - apertura Rod Davies (Queensland Reds) - ala Ben Daley (Queensland Reds) - pilone Huia Edmonds (Brumbies) - tallonatore Rocky Elsom (Brumbies) – capitano, terza linea Anthony Faingaa (Queensland Reds) - centro Saia Faingaa (Queensland Reds) - tallonatore Will Genia (Queensland Reds) – mediano d’apertura Matt Giteau (Brumbies) - centro Scott Higginbotham (Queensland Reds) – terza linea Matt Hodgson (Western Force) – terza linea Peter Hynes (Queensland Reds) - ala Van Humphries (Queensland Reds) – seconda linea Salesi Ma’afu (Brumbies) - pilone Pat McCabe (Brumbies) – centro/ala Ben McCalman (Western Force) – seconda/terza linea Pat McCutcheon (Waratahs) – terza linea Drew Mitchell (Waratahs) - ala Stephen Moore (Brumbies) - tallonatore Luke Morahan (Queensland Reds) - ala Dean Mumm (Waratahs) – seconda/terza linea James O’Connor (Western Force) - estremo Nick Phipps (Melbourne Rebels) - apertura David Pocock (Western Force) – terza linea Benn Robinson (Waratahs) - pilone Nathan Sharpe (Western Force) – seconda linea Rob Simmons (Queensland Reds) – seconda linea James Slipper (Queensland Reds) - pilone Lachie Turner (Waratahs) - ala
Ben Alexander (Brumbies) - pilone Adam Ashley-Cooper (Brumbies) – utility back Berrick Barnes (Waratahs) – apertura/centro Kurtley Beale (Waratahs) - estremo Richard Brown (Western Force) – numero 8 Luke Burgess (Waratahs) – apertura Mark Chisholm (Brumbies) – seconda linea Quade Cooper (Queensland Reds) - apertura Rod Davies (Queensland Reds) - ala Ben Daley (Queensland Reds) - pilone Huia Edmonds (Brumbies) - tallonatore Rocky Elsom (Brumbies) – capitano, terza linea Anthony Faingaa (Queensland Reds) - centro Saia Faingaa (Queensland Reds) - tallonatore Will Genia (Queensland Reds) – mediano d’apertura Matt Giteau (Brumbies) - centro Scott Higginbotham (Queensland Reds) – terza linea Matt Hodgson (Western Force) – terza linea Peter Hynes (Queensland Reds) - ala Van Humphries (Queensland Reds) – seconda linea Salesi Ma’afu (Brumbies) - pilone Pat McCabe (Brumbies) – centro/ala Ben McCalman (Western Force) – seconda/terza linea Pat McCutcheon (Waratahs) – terza linea Drew Mitchell (Waratahs) - ala Stephen Moore (Brumbies) - tallonatore Luke Morahan (Queensland Reds) - ala Dean Mumm (Waratahs) – seconda/terza linea James O’Connor (Western Force) - estremo Nick Phipps (Melbourne Rebels) - apertura David Pocock (Western Force) – terza linea Benn Robinson (Waratahs) - pilone Nathan Sharpe (Western Force) – seconda linea Rob Simmons (Queensland Reds) – seconda linea James Slipper (Queensland Reds) - pilone Lachie Turner (Waratahs) - ala
Articolo Precedente
PARLA IL CT AZZURRO MALLETT: “AUSTRALIA, CON GLI ALL BLACKS IL MIGLIOR ATTACCO AL MONDO”
Articolo Successivo
GLI AZZURRI A MODENA NEI PANNI DI ALLENATORI
Redazione