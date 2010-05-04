Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Azzurri chef per un giorno

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I fratelli Mauro e Mirco Bergamasco ed il mediano di mischia della Nazionale Italiana Rugby, Tito Tebaldi, saranno gli Azzurri ospiti di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione in calendario presso la Fiera di Parma dal 10 al 13 maggio. Lunedì 10, insieme ai vertici di AICIG, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche che già dall’ultimo RBS 6 Nazioni sostiene la Federazione Italiana Rugby e la Squadra Nazionale, i fratelli Bergamasco e Tebaldi saranno protagonisti sul palco con uno speciale appuntamento di show-cooking che, in squadra con uno chef professionista, li vedrà impegnati nella veste di cuochi: ingredienti base delle ricette con cui si cimenteranno i tre atleti della Nazionale saranno il radicchio rosso di Treviso ed il variegato di Castelfranco IGP. Gli Azzurri saranno accompagnati nella loro avventura culinaria da una rappresentanza di giovani atleti del Banca Monte Parma e del Vibu Noceto.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le foto della semifinale del Campionato Under 20 Petrarca vs Benetton

Articolo Successivo

Il Blugeo Rugby Colorno chiude con una bella vittoria

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012