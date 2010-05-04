Home Federazione Italiana Rugby Azzurri chef per un giorno

Azzurri chef per un giorno

di Redazione 04/05/2010

I fratelli Mauro e Mirco Bergamasco ed il mediano di mischia della Nazionale Italiana Rugby, Tito Tebaldi, saranno gli Azzurri ospiti di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione in calendario presso la Fiera di Parma dal 10 al 13 maggio. Lunedì 10, insieme ai vertici di AICIG, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche che già dall’ultimo RBS 6 Nazioni sostiene la Federazione Italiana Rugby e la Squadra Nazionale, i fratelli Bergamasco e Tebaldi saranno protagonisti sul palco con uno speciale appuntamento di show-cooking che, in squadra con uno chef professionista, li vedrà impegnati nella veste di cuochi: ingredienti base delle ricette con cui si cimenteranno i tre atleti della Nazionale saranno il radicchio rosso di Treviso ed il variegato di Castelfranco IGP. Gli Azzurri saranno accompagnati nella loro avventura culinaria da una rappresentanza di giovani atleti del Banca Monte Parma e del Vibu Noceto.

