Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

&quot;AZZURRI IN CRESCITA, A ROMA SARA' DURISSIMA&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RBS 6 NAZIONI: GALLES, SCELTO IL XV PER LA SFIDA DEL FLAMINIO HOWLEY, TECNICO DELL’ATTACCO: “NON CI ILLUDIAMO, SARA’ DURISSIMA” Cardiff (Galles) – Il CT del Galles Warren Gatland ha ufficializzato oggi la formazione che affronterà l’Italia sabato 26 febbraio allo Stadio Flaminio di Roma (ore 15.30, diretta Sky Sport 2 e differita La7) nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2011. “Sappiamo sin troppo bene quanto difficile sia affrontare l’Italia a Roma – ha detto Gatland commentando le proprie scelte – e per questo manderemo in campo la miglior formazione possibile”. Rispetto alla formazione che ha battuto la Scozia ad Edinburgo nel secondo turno del Torneo una sola novità, con Stephen Jones che rileva da James Hook – spostato a secondo centro – la maglia numero dieci. “Gli avanti hanno fatto molto bene contro la Scozia – ha detto il tecnico dell’attacco, Rob Howley – e la decisione di confermarli contro l’Italia è la testimonianza della nostra fiducia nei confronti di questo pacchetto di mischia. “In casa – ha aggiunto Howley – l’Italia è una squadra completamente diversa, e dal loro ingresso nel 6 Nazioni sono cresciuti anno dopo anno. Non ci facciamo illusioni, sappiamo che per noi sabato sarà molto dura, la storia ci insegna che sarà una giornata molto dura ma abbiamo scelto una squadra in grado di vincere”. Questa la formazione del Galles che scenderà in campo sabato al Flaminio: 15 Lee BYRNE (Ospreys) 14 Morgan STODDART (Scarlets) 13 James HOOK (Ospreys) 12 Jamie ROBERTS (Cardiff Blues) 11 Shane WILLIAMS (Ospreys) 10 Stephen JONES (Scarlets) 9 Michael PHILLIPS (Ospreys) 8 Ryan JONES (Ospreys) 7 Sam WARBURTON (Cardiff Blues) 6 Dan LYDIATE (Newport-Gwent Dragons) 5 Alun-Wyn JONES (Ospreys) 4 Bradley DAVIES (Cardiff Blues) 3 Craig MITCHELL (Ospreys) 2 Matthew REES (Scarlets) – capitano 1 Paul JAMES (Ospreys) a disposizione 16 Richard HIBBARD (Ospreys) 17 John YAPP (Cardiff Blues) 18 Jonathan THOMAS (Ospreys) 19 Josh TURNBULL (Scarlets) 20 Tavis KNOYLE (Scarlets) 21 Rhys PRIESTLAND (Scarlets) 22 Leigh HALFPENNY (Cardiff Blues)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

&quot;IL GALLES? PENSIAMO A MIGLIORARE IL NOSTRO GIOCO&quot;

Articolo Successivo

CONVOCATO TITO TEBALDI, DERBYSHIRE RIENTRA AL CLUB

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019