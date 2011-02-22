&quot;AZZURRI IN CRESCITA, A ROMA SARA' DURISSIMA&quot;

Home Senza categoria "AZZURRI IN CRESCITA, A ROMA SARA' DURISSIMA"

"AZZURRI IN CRESCITA, A ROMA SARA' DURISSIMA"

di Redazione 22/02/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI: GALLES, SCELTO IL XV PER LA SFIDA DEL FLAMINIO HOWLEY, TECNICO DELL’ATTACCO: “NON CI ILLUDIAMO, SARA’ DURISSIMA” Cardiff (Galles) – Il CT del Galles Warren Gatland ha ufficializzato oggi la formazione che affronterà l’Italia sabato 26 febbraio allo Stadio Flaminio di Roma (ore 15.30, diretta Sky Sport 2 e differita La7) nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2011. “Sappiamo sin troppo bene quanto difficile sia affrontare l’Italia a Roma – ha detto Gatland commentando le proprie scelte – e per questo manderemo in campo la miglior formazione possibile”. Rispetto alla formazione che ha battuto la Scozia ad Edinburgo nel secondo turno del Torneo una sola novità, con Stephen Jones che rileva da James Hook – spostato a secondo centro – la maglia numero dieci. “Gli avanti hanno fatto molto bene contro la Scozia – ha detto il tecnico dell’attacco, Rob Howley – e la decisione di confermarli contro l’Italia è la testimonianza della nostra fiducia nei confronti di questo pacchetto di mischia. “In casa – ha aggiunto Howley – l’Italia è una squadra completamente diversa, e dal loro ingresso nel 6 Nazioni sono cresciuti anno dopo anno. Non ci facciamo illusioni, sappiamo che per noi sabato sarà molto dura, la storia ci insegna che sarà una giornata molto dura ma abbiamo scelto una squadra in grado di vincere”. Questa la formazione del Galles che scenderà in campo sabato al Flaminio: 15 Lee BYRNE (Ospreys) 14 Morgan STODDART (Scarlets) 13 James HOOK (Ospreys) 12 Jamie ROBERTS (Cardiff Blues) 11 Shane WILLIAMS (Ospreys) 10 Stephen JONES (Scarlets) 9 Michael PHILLIPS (Ospreys) 8 Ryan JONES (Ospreys) 7 Sam WARBURTON (Cardiff Blues) 6 Dan LYDIATE (Newport-Gwent Dragons) 5 Alun-Wyn JONES (Ospreys) 4 Bradley DAVIES (Cardiff Blues) 3 Craig MITCHELL (Ospreys) 2 Matthew REES (Scarlets) – capitano 1 Paul JAMES (Ospreys) a disposizione 16 Richard HIBBARD (Ospreys) 17 John YAPP (Cardiff Blues) 18 Jonathan THOMAS (Ospreys) 19 Josh TURNBULL (Scarlets) 20 Tavis KNOYLE (Scarlets) 21 Rhys PRIESTLAND (Scarlets) 22 Leigh HALFPENNY (Cardiff Blues)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp