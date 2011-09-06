&quot;AZZURRI IN CRESCITA, ATTENZIONE&quot;

"AZZURRI IN CRESCITA, ATTENZIONE"

di Redazione 06/09/2011

[gallery] AUSTRALIA, IL MIGLIOR XV POSSIBILE PER L’ESORDIO MONDIALE CON L’ITALIA DEANS: “SE NON CI ESPRIMEREMO AL 100% SAREMO VULNERABILI CON GLI AZZURRI” Auckland (Nuova Zelanda) – Il tecnico dell’Australia, Robbie Deans, ha ufficializzato oggi la formazione che domenica a North Harbour (ore 15.30 locali, 5.30 in Italia) affronterà gli Azzurri di Nick Mallett nel match inaugurale della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Per sfidare gli Azzurri, il tecnico dei Wallabies manda in campo la miglior formazione possibile, con la mediana formata dai talentuosi Quade Cooper e Will Genia dal primo minuto contro Parisse e compagni, confermando integralmente il XV titolare che undici giorni fa a Brisbane ha superato gli All Blacks per 25-20 aggiudicandosi così il Tri Nations. “L’Italia è una buona squadra, lo ha dimostrato battendo la Francia in marzo nel 6 Nazioni, sfiorando la vittoria contro l’Irlanda e anche nelle partite che ha disputato contro di noi nel recente passato” ha detto Robbie Deans commentando le proprie scelte. “Esordire contro l’Italia ci metterà subito di fronte ad un test importante – ha proseguito il tecnico degli australiani – soprattutto in prima fase. Se non saremo al meglio in ogni aspetto del gioco, come ha dimostrato la partita con Samoa, saremo vulnerabili”. “Ho visto l’Italia a Roma, in febbraio, quando gli Azzurri sono stati battuti allo scadere da un drop di O’Gara. La loro confidenza nell’essere competitivi ad alto livello è sensibilmente aumentata – ha detto Deans – e questo è stato evidente quando hanno battuto la Francia in marzo. Saranno decisi a partire con il piede giusto in questo Mondiale e sono sicuro che assisteremo ad una grande partita”. Questa la formazione dell’Australia: 15 Kurtley Beale (NSW Waratahs) 14 Adam Ashley-Cooper (Brumbies) 13 Anthony Fainga’a (Queensland Reds) 12 Pat McCabe (Brumbies) 11 Digby Ioane (Queensland Reds) 10 Quade Cooper (Queensland Reds) 9 Will Genia (Queensland Reds) 8 Radike Samo (Queensland Reds) 7 David Pocock (Western Force) 6 Rocky Elsom (Brumbies) 5 James Horwill (Queensland Reds, captain) 4 Dan Vickerman (NSW Waratahs) 3 Ben Alexander (Brumbies) 2 Stephen Moore (Brumbies) 1 Sekope Kepu (NSW Waratahs) a disposizione 16 Tatafu Polota-Nau (NSW Waratahs) 17 James Slipper (Queensland Reds) 18 Rob Simmons (Queensland Reds) 19 Ben McCalman (Western Force) 20 Scott Higginbotham (Queensland Reds) 21 Luke Burgess (NSW Waratahs) 22 James O’Connor (Western Force)

