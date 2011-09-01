AZZURRI VERSO LA NUOVA ZELANDA, L&acirc;

AZZURRI VERSO LA NUOVA ZELANDA, Lâ
[gallery] AZZURRI VERSO LA NUOVA ZELANDA, L’ARRIVO VENERDI’ MATTINA SABATO PER L’ITALIA TRADIZIONALE CERIMONIA DI BENVENUTO A NELSON Bangkok (Thailandia) – La Nazionale Italiana Rugby prosegue il lungo trasferimento verso la Nuova Zelanda, sede dal prossimo 9 settembre della settima edizione della Rugby World Cup. I trenta Azzurri guidati dal CT Nick Mallett hanno lasciato ieri sera l’aeroporto di Roma-Fiumicino diretti a Dubai: dall’hub degli Emirati Arabi Uniti, Parisse e compagni hanno fatto rotta su Bangkok dove sono arrivati nel primo pomeriggio italiano per proseguire poi alla volta di Christchurch ed infine di Nelson, quartier generale neozelandese dell’Italrugby, dove l’arrivo è previsto alle 17 locali di venerdì 2 settembre (le 7 del mattino in Italia). La giornata di sabato, la prima in terra neozelandese, sarà subito caratterizzata da una serie di appuntamenti pubblici: alle ore dodici il CT Mallett, il manager Troiani e capitan Parisse terranno la loro prima conferenza stampa ufficiale in terra neozelandese mentre nel pomeriggio la squadra al completo riceverà il benvenuto della città di Nelson nel Whakatau Marae nel corso di una tradizionale cerimonia maori. La Nazionale si allenerà a Nelson sino a mercoledì 7 settembre ed il giorno seguente si trasferirà ad Auckland in vista del match d’apertura della Pool C in programma l’11 settembre a North Harbour contro l’Australia, fresca di successo nel Tri-Nations a spese degli All Blacks padroni di casa del Mondiale e degli Springboks, campioni del mondo in carica. Venerdì 9 il CT Mallett ufficializzerà la formazione per il match inaugurale della campagna iridata azzurra. Nota per le redazioni Si ricorda che immagini degli allenamenti e del trasferimento in Nuova Zelanda, video-interviste ed altri contenuti di libero utilizzo per i media sono disponibili quotidianamente all’indirizzo: https://public.me.com/acimbrico
