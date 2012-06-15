AZZURRO XV, ARRIVA LA CARD UFFICIALE DELLA COMUNITA' DELL'ITALRUGBY
di Redazione
15/06/2012
AZZURRO XV, ARRIVA LA CARD UFFICIALE DELLA COMUNITA’ DELL’ITALRUGBY Roma – Parte il progetto “carta ufficiale” per i tifosi dell’ Italrugby, che assumerà la denominazione “Azzurro XV” a sottolineare l'intento di costruire e privilegiare una comunità legata dalla passione comune per il rugby. Tutti coloro che acquistano via internet abbonamenti o singoli biglietti per le partite allo Stadio Olimpico di Roma (Cariparma Test Match di novembre con gli All Blacks ed RBS 6 Nazioni 2013) riceveranno gratuitamente a casa la nuova tessera magnetica “Azzurro XV”, che in futuro potrà essere utilizzata al momento dell'acquisto di nuovi eventi organizzati da FIR, sia via internet che nelle ricevitorie LIS (elenco su listicket.it), per farvi caricare i titoli d'accesso agli stadi. Nell’area dedicata ad “Azzurro XV", che verrà presto lanciata sul sito ufficiale della FIR www.federugby.it, verranno sistematicamente comunicate le iniziative intraprese a favore dei possessori della carta.
Articolo Precedente
TOUR ESTIVO, A TORONTO L'ITALIA SUPERA IL CANADA 16-25
Articolo Successivo
"UNA GRANDE EMOZIONE GUIDARE L'ITALIA"
Redazione