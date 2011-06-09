BABY BLACKS, FATTO IL XV ANTI-AZZURRINI PER LA SFIDA DI MONIGO
di Redazione
[gallery] BABY-BLACKS, FATTO IL XV ANTI-AZZURRINI PER LA SFIDA DEL MONIGO Treviso - Annunciata nella notte italiana la formazione dei Baby Blacks, la Nuova Zelanda U20 che domani alle ore 20.10 (diretta Rai Sport 2/streaming su www.irb.com/jwc e www.raisport.rai.it) scenderà sul prato dello Stadio Monigo di Treviso per sfidare l’Italia di Andrea Cavinato nella prima giornata del Junior World Championship. I Baby-Blacks si presentano alla sfida contro la squadra di casa nel ruolo di favoriti del torneo, dopo aver inanellato quindici successi consecutivi nelle precedenti edizioni del Mondiale U20 ed aver sollevato il trofeo nel 2008 in Galles, nel 2009 in Giappone e nel 2010 in Argentina. Mark Anscombe, da quest’anno sulla panchina dei Baby Blacks dopo due titoli mondiali U20 conquistati come assistente allenatore, vuole proseguire nella striscia vincente ma non da nulla per scontato: “Siamo entusiasti ed eccitati all’idea di affrontare subito la squadra di casa. Scenderemo in campo per fare la nostra partita, per iniziare questa campagna mondiale nel modo migliore, con una prestazione consistente, ma sappiamo che nessuno ci regalerà nulla”. Curiosità: in campo con la maglia numero dieci di mediano d’apertura il figlio del CT, Gareth Anscombe. Questa la formazione della Nuova Zelanda per la gara di domani a Monigo: 15 Charles PIUTAU (Auckland) 14 Mitchell SCOTT (Tasman) 13 Glen ROBERTSON (Waikato) 12 Lima SOPOAGA (Wellington) 11 Francis SAILI (Auckland) 10 Gareth ANSCOMBE (Auckland) 9 Brad WEBER (Otago) 8 Carl AXTENS (Bay of Plenty) 7 Sam CANE (Bay of Plenty) 6 Luke WHITELOCK (Canterbury) – capitano 5 Dominic BIRD (Canterbury) 4 Steven LUATUA (Auckland) 3 Michael KAINGA (Wellington) 2 Sefo SETEFANO (Waikato) 1 Greg PLEASANTS-TATE (North Harbour) a disposizione 16 Codie TAYLOR (Canterbury) 17 Solomona SAKALIA (Wellington) 18 Brad SHIELDS (Wellington) 19 Heiden BEDWELL-CURTIS (Taranaki) 20 TJ Perenara (Wellington) 21 Nathan GEORGE (Waikato) 22 Beauden BARRETT (Taranaki)
