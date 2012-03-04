Home Senza categoria BACCHETTI, CRISTIANO, GIAZZON, DUCA E VAN NIEKERK CON LA NAZIONALE EMERGENTI

BACCHETTI, CRISTIANO, GIAZZON, DUCA E VAN NIEKERK CON LA NAZIONALE EMERGENTI

di Redazione 04/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 92 del 04.03.2012 BACCHETTI, CRISTIANO, GIAZZON, DUCA E VAN NIEKERK CON LA NAZIONALE EMERGENTI Dopo Andrea Bacchetti, Filippo Cristiano e Davide Giazzon, anche Davide Duca e Joe Van Niekerk convocati con la Nazionale Emergenti per il raduno di preparazione in vista dell'incontro con la Nazionale Studenti dell'Inghilterra. Le scelte di Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell'Italia Emergenti, premiano le qualità e l'impegno dei giocatori che vestono la casacca rossoblu dando anche soddisfazione alla Società Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta per la bontà delle scelte operate e per il lavoro dei tecnici dello staff rodigino. Fin qui, in campionato, la squadra ha sofferto di più di quanto ci si aspettasse, ma i progressi che si sono rilevati nelle ultime prestazioni fanno sperare che ad ogni nuovo incontro tutti sapranno migliorare e rendersi protagonisti di prestazioni sempre più convincenti ed adeguate alle qualità complessive del gruppo. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp