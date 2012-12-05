VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 64 del 05.12.2012

BACCHETTI FERMO DUE SETTIMANE

Andrea Bacchetti, che continuava ad essere dolorante alla mano è stato sottoposto ad un APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO che ha rilevato una frattura composta al secondo metacarpo della mano sinistra.

Al giocatore è stato consigliato lutilizzo di un tutore e sono state prescritte almeno due settimane di inattività.

Per questo contrattempo salterà le due partite di coppa con il Biskaia Gernika mentre si spera di averlo disponibile per la trasferta con LAquila.

