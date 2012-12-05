BACCHETTI FERMO DUE SETTIMANE
di Redazione
05/12/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 64 del 05.12.2012
BACCHETTI FERMO DUE SETTIMANE
Andrea Bacchetti, che continuava ad essere dolorante alla mano è stato sottoposto ad un APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO che ha rilevato una frattura composta al secondo metacarpo della mano sinistra.
Al giocatore è stato consigliato lutilizzo di un tutore e sono state prescritte almeno due settimane di inattività.
Per questo contrattempo salterà le due partite di coppa con il Biskaia Gernika mentre si spera di averlo disponibile per la trasferta con LAquila.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
COMUNICATO STAMPA FIR - ZEBRE RUGBY
Articolo Successivo
RUGBY HOUSE LA TRASMISSIONE SUL RUGBY POLESANO
Redazione