BACCHETTI FERMO DUE SETTIMANE

Redazione Avatar

di Redazione

05/12/2012

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 64 del 05.12.2012

 

BACCHETTI FERMO DUE SETTIMANE

 

Andrea Bacchetti, che continuava ad essere dolorante alla mano è stato sottoposto ad un APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO che ha rilevato una frattura composta al secondo metacarpo della mano sinistra.

Al giocatore è stato consigliato lutilizzo di un tutore e sono state prescritte almeno due settimane di inattività.

Per questo contrattempo salterà le due partite di coppa con il Biskaia Gernika mentre si spera di averlo disponibile per la trasferta con LAquila.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
