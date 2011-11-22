Home Senza categoria BACCHETTI RIENTRERA' A GENNAIO. PER LA DIAGNOSI DI MONTAURIOL SERVE LA RISONANZA MAGNETICA

BACCHETTI RIENTRERA' A GENNAIO. PER LA DIAGNOSI DI MONTAURIOL SERVE LA RISONANZA MAGNETICA

di Redazione 22/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 39 del 22.11.2011 FEMI-CZ VEA RRD: BACCHETTI RIENTRERA' A GENNAIO. PER LA DIAGNOSI DI MONTAURIOL SERVE LA RISONANZA MAGNETICA Il bel pomeriggio di sport all'Adams Park di High Wycombe, ad ovest di Londra, arricchisce la convinzione del gruppo, ma impoverisce l'organico. Prima di rivedere in campo i due giocatori infortunati, Bacchetti e Montauriol (peraltro entrambi in discreta forma), dovrà passare qualche settimana ed intanto il campionato prima e l'Amlin Challenge Cup poi premono alle porte. Si rivela azzeccata la scelta di rinforzare la terza linea operata dalla Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta fin dalla fase estiva e in questo ruolo, pur mancando giocatori sui quali si faceva affidamento, lo staff tecnico ha disponibilità sia di giocatori esperti che di giovani scalpitanti. Nel ruolo di trequarti ala non c'è abbondanza, ma i giocatori che si sono alternati in questo periodo hanno dimostrato tutte le loro qualità e tenuto il campo con autorevolezza. Questo il bollettino medico: "Al rientro dalla trasferta londinese, Andrea Bacchetti,uscito nel 2° tempo per trauma contusivo alla mano sx, è stato sottoposto immediatamente ad accertamento radiologico presso l'Ospedale Civile di Rovigo dove è stato confermato il sospetto di frattura, risultata scomposta alla base del V metacarpo. Una volta ridotta, è stata successivamente posizionata stecca che dovrà essere mantenuta per 30 giorni. Nel corso dello stesso match, Jean François Montauriol ha riportato una distorsione del ginocchio sx con interessamento del comparto mediale: per definire la diagnosi e la conseguente prognosi si dovrà attendere l'esito della RMN che sarà effettuata nei prossimi giorni." Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

