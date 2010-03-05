Serie A – Girone 1 – XVII giornata – 07.03.10 – ore 14.30 Zhermack Badia v Rugby Banco di Brescia arb. Falzone (Padova) Una finale per il Rugby Banco di Brescia. Sarà una domenica di fuoco per il Rugby Banco di Brescia che andrà a Badia Polesine per cercare di ottenere una vittoria importante che potrebbe rendere più tranquilla la situazione in classifica e cambiare il campionato. I bianco-azzurri si stanno preparando con cura all'incontro consapevoli che anche l'avversario ha bisogno di punti e non concederà nulla, ma sono determinati e consapevoli dell'importanza della gara, come spiega l'esperto Pilone Luigi Castiglia: "Siamo fiduciosi, anche grazie agli ultimi due risultati positivi crediamo nelle nostre possibilità. Andiamo a Badia per giocare una finale, sappiamo che è una partita cruciale e ci siamo allenati con grande entusiasmo e professionalità. Ottenere una vittoria significa aumentare il vantaggio sul nostro avversario diretto, e poterci sentire più al sicuro e quindi affrontare i prossimi incontri con maggior serenità, considerando anche che il Badia avrà un calendario, sulla carta, più duro del nostro; perdere, invece, vorrebbe dire dover sudare fino all'ultimo minuto di campionato, ma non vogliamo nemmeno prendere in considerazione questa possibilità. Stiamo bene, siamo preparati e ben allenati, è una partita secca e come tale va affrontata, con determinazione e senza riserve. Noi siamo pronti". I tecnici Sans e Lanfredi, che questa settimana hanno portato in campo i ragazzi per 4 volte, cominciando da lunedì con una partita "possibili contre probabili", sono soddisfatti in particolare per la voglia dei giocatori di dimostrare di poter essere della partita come dichiara Sans: " Sono tutti molto concentrati e davvero motivati, sarà un'altra partita difficile che però dovremo affrontare con tranquillità: la pressione sarà più alta per il Badia che gioca in casa". In attesa dell'allenamento di rifinitura e di conoscere la situazione climatica di domenica ecco i convocati per l'incontro: 15 SCARONI / MASTROCOLA 14 FEDERZONI / CENERINI 13 TAMBURRI / ROGATO 12 GABBA 11 QUARANTA / PIETRASANTA 10 CHIAPPINI 9 PREZIOSO / FREDDI / BOSIO 8 CUELLO / KRESHNIK 7 GANDOLFI 6 GUSSAGO / CERRI 5 PALEARI / POLA 4 PEDRAZZANI 3 CASTIGLIA / PEVERONI 2 GATTA / CAIRO 1 BERGAMINI / RIZZETTI MATTEI