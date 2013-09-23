Ballarini (Pesaro rugby) promuove la Federleague: &laquo;Un'esperienza positiva&raquo;





«E' stata un'esperienza positiva». Ernesto Ballarini, attuale direttoretecnico del Pesaro rugby a 15 per le selezioni dalla Under 14 alleSeniores, parla dell'avventura vissuta la scorsa estate nella Federleaguedi rugby a 13 a cui ha partecipato da “mentore” della formazione deiFalchi, laureatisi vice-campioni d'Italia. «L'anno scorso ero al Misanorugby e abbiamo deciso di fare questa esperienza con una parte del gruppo econ altri ragazzi principalmente per tenerci in attività alla fine dellastagione agonistica di rugby a 15 – racconta Ballarini -. Debbo dire che iragazzi si sono divertiti molto, d'altronde siamo tutti innamorati delrugby in tutte le sue forme nonostante nel rugby a 13 ci siano alcunedifferenze regolamentari». Una scelta che Ballarini potrebbe ripercorrereanche nella società dove è approdato, il Pesaro. «Al momento non ne abbiamoparlato, ma se capitasse l'occasione confermerei ai miei dirigenti lapositività dell'esperienza vissuta lo scorso anno» dice Ballarini. E'chiaro che, per un movimento come la Federleague che è in crescita maancora in formazione, ci sono degli aspetti da migliorare. «Forse avreidato maggior rilevanza all'evento della Final Four di Roma dal punto divista della comunicazione – sottolinea Ballarini – e a livello diospitalità probabilmente si poteva fare qualcosa in più, ma mi rendo contoche non è semplice». La Federleague, comunque, si è dimostrata un testsportivamente probante per gli atleti che hanno partecipato. «In tutti iragazzi – testimonia Ballarini - ho riscontrato soddisfazione per l'altolivello delle gare. Per quanto riguarda i Falchi è stato un crescendo:siamo partiti dalla gara d'esordio con l'Albinea in cui abbiamo affrontatoun avversario un po' rimaneggiato e in difficoltà per concludere con iGladiators Roma che ci hanno battuto in finale al termine di una gara digrande qualità dal punto di vista sportivo». Ballarini conclude col parlaredelle prospettive della Federleague. «Ci sono margini importanti, maprobabilmente attraverso una unificazione con l'altro movimento che inItalia porta avanti la disciplina del rugby a 13 le cose potrebbero andareancora meglio».--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League