Rugby Banco di Brescia v Amatori Milano

Serie A1 – VIII giornata - 29.11.09 – ore 14.30 Banco di Brescia v Amatori Milano Stadio Aldo Invernici, Via della Maggia - Brescia arb. Salvi (L’Aquila) Il Rugby Banco di Brescia torna in campo all'Invernici dopo la pausa di campionato per i test match della Nazionale. Domenica i bianco-azzurri ospiteranno l'Amatori Rugby Milano, squadra di metà classifica con 4 sconfitte e tre vittorie. L'imperativo per Prezioso e compagni è scrollarsi di dosso i problemi patiti in questa difficoltosa prima parte di campionato e lottare con tutte le energie per vincere e togliersi da una posizione non consona alla qualità della squadra e neppure al blasone della Società. Il Rugby Brescia ha approfittato della pausa per recuperare energie e giocatori reduci da infortuni anche se l'infermeria dell'Invernici è ancora affollata; torna a disposizione anche il vice-capitano Matteo Rizzotto che riassume così la situazione: "Le tre settimane che abbiamo avuto a disposizione sono state utili sia per far riposare i ragazzi che hanno sempre giocato sia per recuperare gli infortunati, con me saranno infatti di nuovo a disposizione Gatta (Nicola), Tamburri, Pola e Paleari. Con l'Amatori dobbiamo assolutamente vincere, dobbiamo essere concreti e attenti, non possiamo permetterci di commettere errori sia in attacco che in difesa. La classifica è corta ed è essenziale capitalizzare punti nei prossimi 4 incontri prima della pausa natalizia. Dobbiamo risalire la classifica, muoverci dal fondo. L'ultima posizione ci va stretta e non abbiamo intenzione di restarci; siamo sicuri di avere ben altre potenzialità e siamo risoluti nel volerlo dimostrare, a partire da domenica prossima". In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i probabili convocati dal coach Ghirardi: 1 BERGAMINI ANDREA 2 GATTA NICOLA 3 CASTIGLIA LUIGI 4 PALEARI EZIO 5 PEDRAZZANI NICOLA 6 POLA GIACOMO 7 GUSSAGO ILARIO 8 CUELLO GASTON JAVIER 9 PREZIOSO JORGE 10 CHIAPPINI PABLO 11 CENERINI LUCA 12 ROGATO NICOLA 13 FEDERZONI EMANUELE 14 SCARONI NICOLO' 15 TAMBURRI GABRIEL ESTEBAN a disposizione: PEVERONI DAVIDE; CERRI VALENTINO; RIZZOTTO MATTEO; GANDOLFI GIOVANNI; MASGUTIERRE ALBERTO; PIETRASANTA CARLO Le altre gare del fine settimana: UNDER 20 Domenica 29 ore 12:30 Bassano RUGBY BASSANO vs RUGBY BANCO DI BRESCIA UNDER 18 Domenica 29 ore 11:00 Stadio Aldo Invernici - Brescia RUGBY BRESCIA vs RUGBY CALVISANO UNDER 16 Sabato 28 ore 18:00 Stadio Aldo Invernici - Brescia RUGBY BRESCIA Vs BASSA BRESCIANA UNDER 14 Sabato 28 ore 17:00 TRIANGOLARE A BOTTICINO (BOTTICINO/BRESCIA/GUSSAGO) SETTORE PROPAGANDA VITTORIA ALATA TORNEO BASSA BRESCIANA a Leno Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti in diretta nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it