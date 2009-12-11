BANCO DI BRESCIA vs MOGLIANO RUGBY
Serie A1 - X Giornata - Domenica 13 dicembre BANCO DI BRESCIA vs MOGLIANO RUGBY Brescia, Stadio Aldo Invernici, ore 14.30 Difficile incontro per il Rugby Banco di Brescia che domenica, nella penultima giornata del girone d'andata, ospiterà l Marchiol Mogliano. I veneti, secondi in classifica, hanno subito due sole sconfitte in campionato e saranno un osso duro per i bianco azzurri che sono comunque determinati a vincere e si sono preparati con attenzione alla sfida, come dichiara Giuseppe Lanzi, Team Manager della Prima Squadra: "La squadra sta bene ed il morale è, nonostante tutto, alto. Abbiamo ancora qualche infortunato di troppo: questa settimana abbiamo perso anche Rizzotto per una lussazione alla spalla, che si aggiunge ai pesanti infortuni di Scotuzzi, Cairo e Rogato. Però Sans da fiducia a tutti, anche ai giovani, e questo mi piace molto e infonde positività al gruppo. Finalmente domenica scorsa, in particolare nel secondo tempo, si è visto un atteggiamento diverso, positivo, c'è stata un ottima reazione da squadra "vera", un atteggiamento non ancora visto dall'inizio del campionato. La verve in campo era tale che avremmo potuto portare a casa il risultato se non fosse stato per l'indisciplina ma per questo stiamo già lavorando. Ma c'era la voglia di combattere, di vincere di non essere in fondo alla classifica ed è davvero molto importante. Domenica affronteremo un avversario tosto, sicuramente una tra le migliori formazioni del girone, ma sono convinto che non sia impossibile se manteniamo il giusto atteggiamento. Il Mogliano è una squadra di tutto rispetto con ottime qualità tecniche ma noi non siamo da meno e se scenderemo in campo con piglio giusto possiamo giocarcela alla pari; la decisione, la risolutezza e la voglia, come diciamo in gergo, di far guerra potranno annullare il divario in classifica. Questa voglia l'abbiamo tutti, giocatori, staff tecnico e dirigenti. Scenderemo in campo positivi e determinati a far bene per vincere". Ecco l'elenco dei convocati da Jean Luc Sans. 1 Pilone Sinistro: BERGAMINI 2 Tallonatore: GATTA / ANSELMI 3 Pilone destro: CASTIGLIA / PEVERONI 4 Seconda linea sn: PALEARI 5 Seconda linea dx: POLA 6 Terza linea sn: DEL BONO 8 Terza linea c: CUELLO / GANDOLFI 7 Terza linea dx: CERRI / XHANARI 9 Mediano di Mischia: BOSIO / FREDDI 10 Mediano apertura: PREZIOSO / MASGOUTIERE 11 3/4 ala sn: PIETRASANTA / MACCARINELLI 14 3/4 ala dx: SECCHI VILLA / CENERINI / QUARANTA 12 3/4 centro: CHIAPPINI / FEDERZONI 13 3/4 centro: TAMBURRI 15 Estremo: MASTROCOLA / SCARONI Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti in diretta nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it Gli altri incontri del Rugby Brescia nel fine settimana: Under 20 - Domenica 13 dicembre RUGBY BANCO DI BRESCIA vs JUNION LUMEZZANE Brescia, Stadio Aldo Invernici, ore 12.30 Under 18 - Domenica 13 dicembre ASR MILANO vs RUGBY BRESCIA Milano, Crespi, ore 11.00 Under 16 - Sabato 12 dicembre RUGBY BRESCIA Vs JUNION LUMEZZANE S Brescia, Stadio Aldo Invernici, ore 18.00 UNDER 14 TRIANGOLARE A GUSSAGO (CUS BRESCIA/BRESCIA/GUSSAGO) ORE 16 SETTORE PROPAGANDA VITTORIA ALATA RIPOSO
