Serie A1 - X Giornata - Domenica 13 dicembre
BANCO DI BRESCIA vs MOGLIANO RUGBY
Brescia, Stadio Aldo Invernici, ore 14.30

Domenica affronteremo un avversario tosto, sicuramente una tra le migliori formazioni del girone, ma sono convinto che non sia impossibile se manteniamo il giusto atteggiamento. Il Mogliano è una squadra di tutto rispetto con ottime qualità tecniche ma noi non siamo da meno e se scenderemo in campo con piglio giusto possiamo giocarcela alla pari; la decisione, la risolutezza e la voglia, come diciamo in gergo, di far guerra potranno annullare il divario in classifica. Questa voglia l'abbiamo tutti, giocatori, staff tecnico e dirigenti. Scenderemo in campo positivi e determinati a far bene per vincere".

Ecco l'elenco dei convocati da Jean Luc Sans.