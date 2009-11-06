Rugby Banco di Brescia a Noceto per una partita impegnativa

Serie A – Girone A – VII giornata - 08.11.09 – ore 14.30

Vibu Noceto v Rugby Banco di Brescia arb. Liperini (Livorno)

Domenica sarà sicuramente uno scontro impegnativo per il Rugby Banco di Brescia che ancora perseguitato dagli infortuni incontrerà a Noceto i forti giallo-blu decisi a riscattare il pareggio con il Livorno dell'ultima giornata.

"Sarà un incontro molto difficile", dichiara l'allenatore degli avanti Lanfredi, che ieri è diventato papà per la seconda volta, "il Noceto è davvero notevole, con un buon gioco sia in mischia che fuori, schiera giocatori di ottima qualità che sanno giocare un buon rugby. Noi siamo in difficoltà per gli infortuni, è normale in uno sport di contatto, o meglio di collisione, ma sembra che la sfortuna non ci voglia abbandonare. Ma i ragazzi si impegnano, sia in partita che in allenamento, non si tirano indietro e si vede che hanno voglia di giocare, di mettercela tutta. Sono convinto che ci sia la qualità e che, superato questo momento sfortunato, verrà fuori portando non solo risultati ma anche un buon gioco". Anche il capitano Prezioso è sicuro della difficoltà della gara: "Domenica sarà certamente dura. Arriviamo con il morale più alto per la vittoria della scorsa settimana ma senza Enrico Scotuzzi, che per il brutto infortunio alla mandibola sarà fuori dal campo per molto tempo, la sua assenza sarà dura da digerire ed è un duro colpo per il nostro gioco. Il Noceto cercherà di metterci in difficoltà con un gioco veloce ma ci siamo preparati per dargli del filo da torcere. Stiamo migliorando molto a livello psicologico, più lentamente nel gioco ma stiamo comunque crescendo. Domenica scendiamo in campo per vendere cara la pelle e portare a casa punti per muovere la classifica, non ci piace stare lì. Sarà dura, siamo contati ma ce la metteremo tutta".

In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i convocati dal coach Ghirardi:

1 BERGAMINI ANDREA

2 GATTA NICOLA

3 PEVERONI DAVIDE

4 POLA GIACOMO

5 PEDRAZZANI NICOLA

6 CERRI VALENTINO

7 GUSSAGO ILARIO

8 CUELLO GASTON JAVIER

9 PREZIOSO JORGE

10 CHIAPPINI PABLO

11 BOSIO CARLO ALBERTO

12 MASGUTIERRE ALBERTO

13 FEDERZONI EMANUELE

14 SCARONI NICOLO'CASTIGLIA LUIGI; TREVISANI PAOLO; PEDRAZZANI LUCA; CENERINI LUCA; PIETRASANTA CARLO; MASTROCOLA MICHELE; MACCARINELLI LUCA

LE ALTRE GARE DELLA SETTIMANA

15 TAMBURRI GABRIEL ESTEBAN

a disposizione

Turno di riposo per il Rugby Banco di Brescia Under 20

domenica 8 Stadio Invernci ore 11.00 RUGBY BRESCIA U. 18 vs RUGBY ROVATO

sabato 7 Bergamo ore 18.00 JUNION BERGAMO U 16 vs RUGBY BRESCIA U 16

sabato 7 Ospitaletto ore 17.00 UNDER 14 TRIANGOLARE (BRESCIA-OLTREMELLA-OSPITALETTO)

domenica 8 Settore Propaganda VITTORIA ALATA TORNEO A GUSSAGO