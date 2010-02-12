Il Banco di Brescia a Piacenza per il recupero dell'ultima di andata.

Serie A ˆ Girone 1 ˆ XI giornata ˆ 14.02.10 ˆ ore 14.30* *Recuperi del 20.12.2009 Piacenza Rugby v Rugby Banco di Brescia arb. Cusano (Vicenza) Non solo 6 Nazioni in questo fine settimana per i tifosi del Rugby Banco di Brescia che domenica prossima scenderà in campo a Piacenza per il recupero dell'ultima giornata del girone d'andata. I bianco-azzurri non possono perdere questa occasione e cercheranno di tornare da Piacenza con un risultato positivo. Sarà uno scontro duro: anche gli emiliani sono in una zona pericolosa della classifica ed hanno bisogno di punti. Prezioso e compagni si sono preparati con cura ed hanno approfittato della settimana di pausa per lavorare sugli errori, sulle sbavature di gioco e sono determinati a dare una svolta al campionato il prima possibile, come racconta il numero 8 bianco azzurro Gaston Javier Cuello: " Da due mesi ci stiamo allenando 4 volte a settimana o addirittura 5, come in questa; Sans e la Società ci hanno chiesto questo impegno e tutti abbiamo accettato con entusiasmo e stiamo lavorando con costanza ed un certo fervore; si sono già visti i risultati nel gioco ma spero che da questa domenica a Piacenza arrivino anche i punti. Meritiamo qualche soddisfazione perché stiamo lavorando bene. Sappiamo che sarà una partita dura e difficile ma siamo convinti che sia alla nostra portata e vogliamo dimostrarlo. Il gruppo è sempre positivo e bello compatto, come una grande famiglia, sappiamo che da adesso in poi arrivano le partite che possiamo vincere, che dobbiamo vincere. Abbiamo incontrato le prime squadre della classifica e qualche punto l'abbiamo strappato, ma sia per nostri errori che per sfortuna non abbiamo raccolto i risultati che volevamo ma siamo fiduciosi che tutti insieme e con il lavoro proposta da Jean Luc usciremo dalla difficile situazione in cui ci troviamo ora e che non ci piace affatto". In attesa della rifinitura di questa sera ecco l'elenco dei convocati da Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi: 15 - estremo: Nicolò SCARONI / Michele MASTROCOLA 14 - 3/4 ala d: Emanuele FEDERZONI 13 - 3/4 centro: Alberto MASGOUTIERE 12 - 3/4 centro: Michele GABBA / Gabriel Esteban TAMBURRI 11 - 3/4 ala s: Carlo Pietrasanta 10 - mediano apertura: Pablo CHIAPPINI / Piergiorgio QUARANTA 9 - mediano di mischia: Jorge PREZIOSO / Carlo Alberto BOSIO 8 - III^ lin. centro: Gaston Javier CUELLO 7 - III^ lin. d: Giovanni GANDOLFI 6 - III^ lin. s: Ilario GUSSAGO 5 - II^ lin. d: Giacomo POLA 4 - II^ lin. s: Nicola PEDRAZZANI / Giulio DEL BONO 3 - pilone d: Luigi CASTIGLIA / Davide PEVERONI 2 - tallonatore: Nicola GATTA / Antonio CAIRO 1 - pilone s: Andrea BERGAMINI / Renato RIZZETTI MATTEI Le altre gare della settimana del Rugby Brescia: UNDER 20 Domenica 14 Febbraio ore 12:30 Stadio Aldo Invernci Rugby Brescia - Rugby Bassano UNDER 18 Domenica 14 Febbraio ore 14:00 Stadio Invernici Rugby Brescia - Rugby Recco UNDER 16 Sabato 13 Febbraio ore 18:00 Stadio Invernici Rugby Brescia - Rugby Gussago