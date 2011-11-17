Home Senza categoria BARBARIANS, ANCHE BORTOLAMI E PERUGINI PER SFIDARE I WALLABIES

BARBARIANS, ANCHE BORTOLAMI E PERUGINI PER SFIDARE I WALLABIES

di Redazione 17/11/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] Roma – Sono tre gli Azzurri convocati dal tecnico dei Barbarians Graham Henry, fresco di titolo mondiale sulla panchina degli All Blacks, per la partita di sabato 26 novembre a Twickenham contro l’Australia. Insieme a Mauro Bergamasco saranno della partita anche il seconda linea ed ex capitano dell’Italia Marco Bortolami (88 caps) ed il pilone Salvatore Perugini (83 caps) entrambi in forza agli Aironi Rugby. Per Perugini la convocazione arriva dopo le vittorie ottenute negli anni passati con la maglia del club ad inviti bianconero contro Nuova Zelanda, Sudafrica ed Inghilterra: in quest’ultima occasione, in maggio, il pilone italiano era stato eletto anche Man of the Match. A tutti gli Azzurri convocati vanno le congratulazioni del Presidente federale Giancarlo Dondi, del Consiglio e della Federazione Italiana Rugby al completo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp