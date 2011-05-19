Home Senza categoria BARBARIANS, CONVOCATO LEONARDO GHIRALDINI

BARBARIANS, CONVOCATO LEONARDO GHIRALDINI

di Redazione 19/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] BARBARIANS, CONVOCATI LEONARDO GHIRALDINI Roma – C’è anche Leonardo Ghiraldini, tallonatore e vice-capitano dell’Italia, nella lista dei convocati con il club ad inviti dei Barbarians per il tour estivo in Regno Unito che vedrà i Baa-Baas sfidare l’Inghilterra domenica 29 maggio a Twickenham ed il Galles sabato 4 giugno al Millennium Stadium di Cardiff. Il numero due azzurro della Benetton Treviso, 37 caps, è alla prima convocazione con lo storico club bianconero e raggiunge il capitano della Nazionale Sergio Parisse in una rosa di grandi campioni tra i quali spiccano il pilone neozelandese Carl Hayman, l’apertura francese Michalak ed il cacciatore di palloni australiano George Smith. “E’ un grande onore, qualcosa a cui ogni rugbista non può non aspirare sin da bambino. NHo sentito spesso altri compagni di Nazionale, come Perugini e Geldenhuys, raccontare dell’ambiente unico che si respira durante i raduni dei Barbarians e non vedo l’ora di mettermi alla prova e di vivere questa nuova avventura” ha spiegato il ventiseienne numero due padovano.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp