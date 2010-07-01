Barbarians vs SudAfrica

Loading...

01/07/2010

Un anno dopo la storica vittoria a spese degli All Blacks, il CT della Nazionale Italiana Rugby Nick Mallett tornerà sulla panchina dei Barbarians per sfidare il 4 dicembre a Twickenham il Sudafrica Campione del Mondo. Il Commissario Tecnico della Nazionale, affiancato da Alan Solomons, ha accetto di dirigere per la seconda volta in carriera il più prestigioso club ad inviti del panorama rugbistico mondiale in occasione del tradizionale appuntamento che a Twickenham, in dicembre, chiude la finestra autunnale. “Far parte dei Barbarians è una grande esperienza non solo per i giocatori, ma anche per un tecnico. I Baa-Baas sono il più importante club ad inviti del mondo e non vedo l’ora di radunare una squadra che avrà molte stelle internazionali e di affrontare quello che sarà senza dubbio un nuovo, entusiasmante incontro” ha detto il CT dell’Italia commentando la decisione di sedersi nuovamente sulla panchina bianconera. Nel 2009, in occasione del 25-18 con cui i Barbarians avevano superato la Nuova Zelanda, del club ad inviti avevano fatto parte gli Azzurri Carlo Del Fava, Quintin Geldenhuys e Salvatore Perugini.
