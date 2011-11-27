Home Senza categoria BARRY RIENTRA IN AUSTRALIA

BARRY RIENTRA IN AUSTRALIA

di Redazione 27/11/2011

[gallery] FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 42 del 27.11.2011 FEMI-CZ VEA RRD: BARRY RIENTRA IN AUSTRALIA Jared Barry il giovane giocatore australiano, arrivato a Rovigo l'8 settembre scorso per ricoprire il ruolo di terza linea centro nella mischia rossoblu, rientra in Australia. La necessità di essere vicino alla propria famiglia, in un momento delicato per loro in Australia, e la concomitanza con il lungo periodo di inattività, dovuto all'infortunio subito nella partita di Amlin Challenge Cup, hanno indotto il giocatore a chiedere alla Rugby Rovigo Delta la disponibilità ad interrompere consensualmente il rapporto. La Società, valutata attentamente la richiesta, ha ritenuto di assecondare il desiderio di Jared Barry che potrà tornare in Australia per risolvere i suoi problemi personali. Jared partirà per l' Australia, già questo martedì nelle prime ore della mattinata, dopo aver espletato tutte le pratiche necessarie per il suo rientro. Nel ringraziarlo per la professionalità e l'impegno messi in questa breve apparizione a Rovigo, la Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta augura a Jared Barry di trovare la serenità che la risoluzione dei suoi problemi gli può dare e di ritrovare presto il pieno recupero fisico per potersi guadagnare poi il meritato ritorno in campo. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

