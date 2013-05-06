BASSON IL MIGLIOR MARCATORE, PADRO' METAMAN DEL TORNEO
di Redazione
06/05/2013
classifiche_eccellenza201213.pdf
ECCELLENZA: BASSON IL MIGLIOR MARCATORE, PADRO’ METAMAN DEL TORNEO
DOMANI L’ANNUNCIO DELL’MVP DEL MASSIMO CAMPIONATO SU FEDERUGBY.IT
Roma – Verrà svelato domani pomeriggio il volto dell’MVP del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13, eletto per il terzo anno consecutivo dai
tifosi sul sito internet federale www.federugby.it: intanto, in attesa del calcio d’inizio delle semifinali, il titolo di miglior marcatore della
stagione regolare va a Stefan Basson, ecclettico trequarti della Vea-FemiCZ Rovigo, autore di due mete, ventisei trasformazioni, sessantasei calci
piazzati e tre drop nei ventidue incontri di campionato per un totale di 269 punti messi a segno per i Bersaglieri.
I tre drop posizionano il trequarti rossoblù anche in vetta alla classifica dei calci di rimbalzo, in coabitazione con il mediano di mischia delle
Fiamme Oro Roma Nicola Benetti, che con 229 punti (3 mete, 23 trasformazioni, 53 calci piazzati, 3 drop) è il secondo miglior marcatore
dell’Eccellenza: entrambi hanno realizzato oltre la metà dei punti per le proprie squadre.
Bronzo virtuale per il giovane numero dieci del Petrarca Padova, Andrea Menniti-Ippolito, classe 1992, autore di 207 punti per i neri del “Memo
Geremia” con due mete, quaranta trasformazioni, trentotto piazzati ed un drop mentre il primo semifinalista è l’ala moglianese Fadalti, quarto
assoluto con 153 punti.
Seguono, in rappresentanza delle altre semifinaliste, l’ex numero dieci azzurro Andrea Marcato (Cammi Calvisano, 141 punti, sesto), la giovane
apertura degli Estra I Cavalieri Prato Simone Ragusi (118 punti, ottavo) ed in decima posizione l’estremo Anthony Fenner, con 106 punti, per il
Rugby Viadana capolista.
Solo due atleti, nella top-ten dei migliori, sono stati candidati dalle rispettive squadre al sondaggio per l’MVP: si tratta di Nicola Benetti e
Andrea Menniti-Ippolito.
Il miglior metaman della stagione, quindicesimo assoluto in classifica marcatori, è invece il terza linea del Rugby Viadana Gonzalo Padrò, capace di
varcare dodici volte la linea di meta avversaria: subito dietro, con undici mete ciascuno, il numero otto del Cammi Calvisano Samuela Vunisa, il
centro dell’M-Three San Donà Robbie Flynn ed il pari ruolo degli Estra I Cavalieri Prato Denis Majstorovic mentre Pablo Canavosio, ala dei Campioni
d’Italia con lunghi trascorsi internazionali, si ferma a nove marcature personali.
Padrò guida, infine, anche la speciale classifica dei Man of the match: per cinque volte, nell’arco della stagione, è stato eletto miglior
giocatore in campo mentre Basson e Benetti, leader della classifica marcatori, si sono fermati a tre al pari di Maurizio Zaffiri, bandiera de
L’Aquila.
Nota per le redazioni: Le classifiche integrali, in formato .PDF, sono allegate al presente comunicato.
