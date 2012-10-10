bENE L'INTERVENTO E DA LUNEDI' SOTTO CON LA RIABILITAZIONE
EDOARDO LUBIAN: BENE LINTERVENTO E DA LUNEDÌ SOTTO CON LA RIABILITAZIONE
Edoardo Lubian è stato operato dal dott. Rovini nell'Unità operativa di Ortopedia-Chirurgia del Ginocchio al Policlinico di Abano Terme per la ricostruzione dei legamenti.
Lintervento è riuscito e già da lunedì prossimo il giocatore sarà impegnato nel percorso di terapie e riabilitazione necessario per tornare in attività. La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, confermandogli tutta la stima che merita, augura ad Edoardo un pronto recupero.
