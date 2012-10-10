Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

bENE L'INTERVENTO E DA LUNEDI' SOTTO CON LA RIABILITAZIONE

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 34 del 10.10.2012
 
EDOARDO LUBIAN: BENE LINTERVENTO E DA LUNEDÌ SOTTO CON LA RIABILITAZIONE
 
Edoardo Lubian è stato operato dal dott. Rovini nell'Unità operativa di Ortopedia-Chirurgia del Ginocchio al Policlinico di Abano Terme per la ricostruzione dei legamenti.
Lintervento è riuscito e già da lunedì prossimo il giocatore sarà impegnato nel percorso di terapie e riabilitazione necessario per tornare in attività. La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, confermandogli tutta la stima che merita, augura ad Edoardo un pronto recupero.
 
VEA Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

GLI ARBITRI PER BRESCIA, ROMA E FIRENZE

Articolo Successivo

ITALIA v ALL BLACKS ED RBS 6 NAZIONI, CONTINUANO LE OFFERTE SPECIALI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019