bENE L'INTERVENTO E DA LUNEDI' SOTTO CON LA RIABILITAZIONE

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 34 del 10.10.2012

EDOARDO LUBIAN: BENE LINTERVENTO E DA LUNEDÌ SOTTO CON LA RIABILITAZIONE

Edoardo Lubian è stato operato dal dott. Rovini nell'Unità operativa di Ortopedia-Chirurgia del Ginocchio al Policlinico di Abano Terme per la ricostruzione dei legamenti.

Lintervento è riuscito e già da lunedì prossimo il giocatore sarà impegnato nel percorso di terapie e riabilitazione necessario per tornare in attività. La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, confermandogli tutta la stima che merita, augura ad Edoardo un pronto recupero.

VEA Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi