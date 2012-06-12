Home Senza categoria BENETTON COI CAMPIONI DI FRANCIA, ZEBRE COI CAMPIONI D'INGHILTERRA

di Redazione 12/06/2012

HEINEKEN CUP, I GIRONI 2012/2013 GIRONE DI FERRO PER LA BENETTON, LE ZEBRE TROVANO I CAMPIONI D’INGHILTERRA Dublino – Si è tenuto oggi a Dublino il sorteggio dei gironi dell’Heineken Cup 2012/2013, al via nel week-end del 12/14 ottobre e che vede la partecipazione della Benetton Treviso e della neonata franchigia delle Zebre. La Benetton Treviso è stata inserita nella Pool 2 insieme allo Stade Toulousain campione di Francia, ai Leicester Tigers del pilone azzurro Martin Castrogiovanni finalista della Premiership ed agli Ospreys gallesi vincitori del Rabodirect PRO12 2011/12. Girone durissimo anche per le Zebre che dovranno sfidare il Biarritz Olympique, gli Harlequins campioni d’Inghilterra e gli irlandesi del Connacht. Invariata la formula che qualifica ai quarti di finale le prime classificate di ogni girone e le due migliori seconde. Finale all’Aviva Stadium di Dublino sabato 18 maggio. Questi i gironi e le date dell’Heineken Cup 2012/13: 2012/13 – i gironi Pool 1: Munster Rugby, Edinburgh Rugby, Saracens, Racing Metro 92 Pool 2: Toulouse, Leicester Tigers, Ospreys, Benetton Treviso Pool 3: Biarritz Olympique, Harlequins, Connacht Rugby, Zebre Pool 4: Northampton Saints, Ulster Rugby, Glasgow Warriors, Castres Olympique Pool 5: Leinster Rugby, ASM Clermont Auvergne, Scarlets, Exeter Chiefs Pool 6: Cardiff Blues, RC Toulon, Sale Sharks, Montpellier Heineken Cup 2012/13 – le date Round 1 12/13/14 Ottobre 2012 Round 2 19/20/21 Ottobre2012 Round 3 7/8/9 Dicembre 2012 Round 4 14/15/16 Dicembre 2012 Round 5 11/12/13 Gennaio 2013 Round 6 18/19/20 Gennaio 2013 Quarti di finale 5/6/7 Aprile 2013 Semifinali 26/27/28 Aprile 2013 Finale 18 Maggio – Aviva Stadium, Dublino

