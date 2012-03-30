Home Senza categoria BENETTON IN VIAGGIO PER SWANSEA, FATTO IL XV PER GLI OSPREYS

BENETTON IN VIAGGIO PER SWANSEA, FATTO IL XV PER GLI OSPREYS

di Redazione 30/03/2012

BENETTON IN VIAGGIO PER SWANSEA, FATTO IL XV PER GLI OSPREYS Partirà nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Swansea, la formazione del Benetton Treviso chiamata ad affrontare domani sera il XV gallese degli Ospreys, uno dei team in lotta per un posto nella fase finale del RaboDirect PRO12. Si tratta della diciannovesima giornata del torneo celtico e per i Leoni l'impegno è dei più proibitivi, dovendo affrontare una delle formazioni contro cui i biancoverdi non sono ancora riusciti a vincere nei due anni di avventura oltre Manica. Antonio Pavanello e compagni devono, poi, anche riprendersi subito dal duro colpo subito sabato scorso, con la sconfitta di misura arrivata proprio all'ultimo secondo contro l'Ulster. L'incontro sarà diretto dall'arbitro internazionale irlandese Alain Rolland e sarà seguito in differita alle 22:45 su Rai Sport 2. Rispetto a sabato scorso, Franco Smith ha deciso di non variare minimamente i primi cinque uomini, così come i loro cambi, fatta eccezione per Franco Sbaraglini, non convocato all'ultimo minuto contro l'Ulster in quanto febbricitante. In terza linea, l'acciaccato Robert Barbieri, uscito anzitempo contro il team di Belfast, viene sostituito da Francesco Minto, con Marco Filippucci che subentra in panchina. Le novità più importanti riguardano, invece, il reparto arretrato. Tommaso Iannone, pronto a ricoprire il ruolo di centro anche contro i nordirlandesi in caso di forfait di Gonzalo Garcia, viene schierato con la maglia numero 13 in coppia con Alberto Sgarbi. Giornata di riposo per Brendan Williams, con Kristopher Burton che sarà così utilizzato come estremo, con Luke McLean in panchina ed Alberto Di Bernardo all'apertura in coppia con Edoardo Gori. Confermato sull'ala sinistra Ludovico Nitoglia, mentre a destra rientra Tommaso Benvenuti. Questa la formazione annunciata: 15 Kristopher Burton 14 Tommaso Benvenuti 13 Tommaso Iannone 12 Alberto Sgarbi 11 Ludovico Nitoglia 10 Alberto Di Bernardo 9 Edoardo Gori 8 Manoa Vosawai 7 Alessandro Zanni 6 Francesco Minto 5 Corniel Van Zyl 4 Antonio Pavanello (capitano) 3 Lorenzo Cittadini 2 Enrico Ceccato 1 Michele Rizzo A disposizione: 16 Franco Sbaraglini 17 Matteo Muccignat 18 Ignacio Fernandez Rouyet 19 Valerio Bernabò 20 Gonzalo Padrò 21 Marco Filippucci 22 Fabio Semenzato 23 Luke McLean Head Coach: Franco Smith.

