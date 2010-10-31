Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BENETTON: le foto della vittoria sul Connacht

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Benetton Treviso vs Connacht (24-17) Settimo turno di Magners Celtic League e quarto successo per il Benetton Rugby Treviso ai danni degli irlandesi del Connacht. Partita intensa e combattuta, vinta grazie alla concentrazione ed al grande cuore dei Leoni sostenuti da un pubblico meraviglioso. tutte le altre foto su www.marcosartori.net

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I Cavalieri Prato battono il Petrarca: le foto

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019