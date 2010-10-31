BENETTON: le foto della vittoria sul Connacht
di Redazione
31/10/2010
Benetton Treviso vs Connacht (24-17) Settimo turno di Magners Celtic League e quarto successo per il Benetton Rugby Treviso ai danni degli irlandesi del Connacht. Partita intensa e combattuta, vinta grazie alla concentrazione ed al grande cuore dei Leoni sostenuti da un pubblico meraviglioso. tutte le altre foto su www.marcosartori.net
Articolo Precedente
I Cavalieri Prato battono il Petrarca: le foto
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione