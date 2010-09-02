BENETTON RUGBY 2010-2011: le foto delle presentazioni

Martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre 2010 la Benetton Rugby si è presentata ai propri tifosi a Treviso e Venezia. La squadra che disputerà la Magners Celtic League e l'Heineken Cup ha salutato i propri tifosi a Treviso, in piazza Silvio Trentin, con una serata di festa animata da Radio 101 e allietata dagli spriz del locale Shiraz. L'indomani, nella splendida cornice veneziana, il team e tutto lo staff sono stati presentati alle istituzioni nella sede regionale. Tra i presenti, Luca Zaia (presidente della regione Veneto), il patron Luciano Benetton, Giancarlo Dondi (presidente FIR) e Giampaolo Gobbo (sindaco di Treviso). Ecco le foto degli eventi: Presentazione a Treviso Presentazione a Venezia