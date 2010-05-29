Home Federazione Italiana Rugby Benetton Treviso campione d'Italia 2010

di Redazione 29/05/2010

La pioggia fitta ed insistente che investe Padova si placa poco dopo il fischio d’inizio e l’inizio è tutto di marca viadanese, con i gialloneri che spingono forte sull’acceleratore mettendo alla prova la difesa dei Campioni in carica. Viadana muove la palla, costruisce ma non concretizza e Treviso allontana la pressione ed al decimo è la Benetton a smuovere il tabellino. Sul primo attacco insistito dei biancoverdi i difensori mantovani non sono abbastanza veloci a togliere le mani dalla ruck, Falzone concede il calcio piazzato e Botes trasforma. Due minuti e Viadana pareggia dalla piazzola con Woodrow che, dopo aver fallito un drop in apertura di gara, centra i pali da posizione agevole per il 3-3. Aumenta la tensione in campo, il direttore di gara richiama più volte i capitani, e la partita si mantiene in equilibrio sino a poco prima della mezzora. Al ventottesimo la Benetton attacca, muove la palla da un fronte all’altro ma la difesa di Geldenhuys e compagni sembra leggere la situazione: l’ala britannica del Treviso, Vilk, rompe gli indugi, prova ad andare per vie verticali, resiste a due placcaggi e trova davanti a sé un’autostrada. E’ la meta che decide l’incontro e che vale a Vilk la palma di uomo-partita. Bots trasforma il 103-, Woodrow replica dalla piazzola tre minuti dopo, poi sul finire del primo tempo Treviso ha la chance di chiudere il match, ma non la coglie: Botes calcia lungo per se stesso, riesce a recuperare il pallone e si invola verso il centro dei pali, ma viene fermato a un passo dalla linea di meta. Woodrow si immola, evita il ricircolo dell’ovale ma rimedia il cartellino giallo ed un calcio di punizione in mezzo ai pali che Botes non può non trasformare. Si va al riposo sul 13-6. Nei primi venti minuti della ripresa il ritmo si abbassa, Treviso sembra poter controllare la gara ed i raggruppati penetranti della squadra di Franco Smith mettono in seria difficoltà Viadana. I gialloneri però hanno due ottime possibilità di ricucire il divario ma Woodrow fallisce due volte nel giro di pochi minuti dalla piazzola. E’ il momento migliore per Viadana, che cerca disperatamente di portare a casa il secondo titolo nella stagione del proprio quarantennale. Treviso concede altri due calci piazzati, Woodrow lascia la responsabilità a Law che non fallisce e riapre una partita che sembrava chiusa: sul 13-12 Treviso trema ma non cede, sfrutta il proprio cinismo e la propria esperienza, una up-and-under trevigiana si trasforma in un tenuto a terra e su un piazzato che Botes trasforma. Sull’orologio rimangono cinque minuti, Viadana si sfrutta per andare a caccia della meta in grado di ribaltare l’esito del match. Con due minuti ancora da giocare ed una punizione poco fuori dai ventidue, i mantovani optano per la penaltouche, conquistano il pallone ma commettono tenuto a terra provando a ripartire palla in mano. La scena si ripete poco dopo, a ruoli invertiti: Treviso ha una touche a proprio favore, la conquista, mette la palla in cassaforte ma perde l’ovale in avanti. Sarebbe mischia per Viadana, ma Falzone controlla l’orologio e non c’è tempo. Finisce 16-12 e la Benetton Treviso si laurea Campione d’Italia 2009/2010. Padova, 29 maggio 2010 Super 10, Finale BENETTON TREVISO v MPS VIADANA 16-12 (13-6) Marcatori: p.t. 10’ cp. Botes (3-0); 12’ cp. Woodrow (3-3); 28’ m. Vilk tr. Botes (10-3); 34’ cp. Woodrow (10-6); 40’ cp. Botes (13-6); s.t. 18’ cp. Law (13-9); 32’ cp. Law (13-12); 35’ cp. Botes (16-12) Benetton Treviso: Williams; Vilk (37’ st. Semenzato), Galon (16’ st. Picone), Goosen, De Jager; McLean, Botes; Kingi, Zanni, Barbieri R. (16’ st. Pavanello E.); Van Zyl, Pavanello A. (cap); Cittadini (16’ st. Di Santo) , Ghiraldini (16’ st. Vidal), Rizzo (16’-40’ st. Allori) all. Smith MPS Viadana: Law; Robertson, Harvey, Pratichetti M., Pace; Woodrow, Wilson (10’ st. Brancoli); Krause, Persico A. (10’ st. Quinnell G.), Erasmus; Geldenhuys (cap), Hohneck (16’ st. Del Fava); Garcia J., Santamaria (10’ st. Ferraro), Cagna (35’ pt. Alonso) all. Bernini arb. Falzone (Padova) g.d.l. Damasco (Napoli), Lento (Udine) quarto uomo: Di Gregorio (Padova) TMO: De Santis (Roma) Man of the Match: Vilk (Benetton Treviso) Calciatori: Botes (Benetton Treviso) 4/5; Woodrow (MPS Viadana) 2/4; Law (MPS Viadana) 2/2 Note: clima mutevole, temperatura mite, campo in buone condizioni. 4150 spettatori. Cartellini: 40’ pt. giallo Woodrow (MPS Viadana), 39’ st. Pavanello E.

