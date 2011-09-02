BENETTON TREVISO E AIRONI ANNUNCIANO IL XV PER L'ESORDIO
di Redazione
02/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 2 settembre 2011 RABODIRECT PRO 12: BENETTON TREVISO E AIRONI ANNUNCIANO IL XV PER L'ESORDIO Domani, sabato 3 settembre prende ufficialmente il via lâedizine 2011 â 2012 RaboDirect Pro12. Nella prima giornata la Benetton Treviso farÃ il proprio esordio alle ore 15.00 davanti al pubblico di casa del Monigo, affrontando gli irlandesi del Connacht. Domenica 4 settembre, invece, alle 16.00 locali (17.00 in Italia), gli Aironi saranno a Llanelli, in Galles, ospiti degli Scarlets nel loro primo impegno ufficiale della stagione 2011/2012. I derby tra le due rappresentanti italiane arriveranno negli ultimi giorni dellâanno: il 24 dicembre alle 14.30, vigilia di Natale, gli Aironi ospiteranno la Benetton Treviso nellâundicesima giornata, mentre una settimana piÃ¹ tardi, alle ore 15.00, le due formazioni torneranno ad affrontarsi al Monigo, campo di casa dei biancoverdi. La formula del RaboDirect Pro12, invariata rispetto al 2010/2011, prevede un girone allâitaliana con partite di andata e ritorno tra le dodici formazioni partecipanti (quattro irlandesi, quattro gallesi, due italiane, due scozzesi). Le prime quattro classificate al termine della regular season si qualificano alle semifinali in gara unica di venerdÃ¬ 11 maggio. DALLE SEDI (BENETTON TREVISO) Domani, sabato 3 settembre alle 15 allo Stadio Monigo, il Benetton esordirÃ nel neonato RaboDirect PRO12, competizione che va a sostituire la vecchia Celtic League. Primo avversario sarÃ la formazione irlandese del Connacht, squadra di Galway che la scorsa stagione aveva tenuto un percorso molto simile a quello del XV della Marca. Franco Smith ha sciolto i veli della squadra con diverse novitÃ anche per sopperire alle assenze dei dodici nazionali impegnati alla Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Si parte con una prima linea che vede lo spostamento di Augusto Allori a destra, per lasciar spazio a Michele Rizzo a sinistra e con Franco Sbaraglini al tallonaggio. Tra i saltatori, si rivede capitan Antonio Pavanello, assieme a Valerio BernabÃ², mentre in terza trovano spazio Marco Filippucci, Francesco Minto e Manoa Vosawai. Mediana con l'unico permit player presente, il petrarchino Alberto Chillon schierato come numero 9 in una linea che comprende poi Willem De Waal all'apertura. Il triangolo allargato dietro vede Ludovico Nitoglia come estremo con Michele Sepe e Brendan Williams alle ali, mentre la coppia di centri sarÃ una novitÃ assoluta con Andrea Pratichetti in partnership con Kristopher Burton, che fungerÃ quindi da seconda apertura esterna, offrendo un valido supporto a De Waal. In panchina, invece, andranno Diego Vidal, Matteo Muccignat, Pedro Di Santo, Gonzalo PadrÃ², Benjamin Vermaak, Simon Picone, Alberto Di Bernardo, l'unico dei nuovi arrivati, e Benjamin De Jager. La formazione di Galway Ã¨ giÃ in Italia e oggi svolgerÃ l'ultima seduta di rifinitura. Eric Elwood, tecnico della formazione ospite ha intanto annunciato la formazione di partenza. Gavin Duffy ad estremo assumerÃ anche il ruolo di capitano, e giocherÃ dietro assieme all'uomo dell'Ulster Mark McCrea e al Nazionale Under 20 Irlandese Tiernan O'Halloran, mentre i centri saranno Eoin Griffin ed Henry Fa'aili. Mediana formata da Frank Murphy e Matthew Jarvis, ex Ospreys chiamato a sostituire Ian Keatley, mentre di grande esperienza sarÃ il pacchetto di mischia. ArbitrerÃ l'incontro il signor Dudley Phillips della Federazione Irlandese. BENETTON TREVISO:15 Ludovico Nitoglia; 14 Michele Sepe; 13 Kristopher Burton; 12 Andrea Pratichetti; 11 Brendan Williams10 Willem De Waal; 9 Alberto Chillon;8 Manoa Vosawai; 7 Francesco Minto; 6 Marco Filippucci; 5 Valerio BernabÃ²; 4 Antonio Pavanello (capitano); 3 Augusto Allori; 2 Franco Sbaraglini; 1 Michele Rizzo. Head Coach: Franco Smith. A disposizione: 16 Diego Vidal; 17 Matteo Muccignat; 18 Pedro Di Santo; 19 Gonzalo PadrÃ²; 20 Benjamin Vermaak; 21 Simon Picone; 22 Alberto Di Bernardo; 23 Benjamin De Jager. CONNACHT: 15 Gavin Duffy (capitano); 14 Mark McCrea; 13 Eoin Griffin; 12 Henry Fa'afili; 11 Tiernan O'Halloran; 10 Matthew Jarvis; 9 Frank Murphy; 8 George Naoupu; 7 Ray Ofisa; 6 John Muldoon; 5 Mike McCarthy; 4 Michael Swift; 3 Rodney Ah You; 2 Adrian Flavin; 1 Ronan Loughney; Head Coach: Eric Elwood. A disposizione: 16 Ethienne Reynecke; 17 Denis Buckley; 18 Dylan Rogers; 19 TJ Anderson; 20 Johnny O'Connor; 21 Paul O'Donohoe; 22 Nial O'Connor; 23 Brian Tuohy (AIRONI RUGBY) UN XV MOLTO ITALIANO PER GLI AIRONI NELLA TRASFERTA IN GALLES DOMENICA 4 SETTEMBRE; ESORDIO PER TREVISAN, QUARTAROLI TORNA DOPO UN ANNO; GILBERTO E RICCARDO PAVAN POSSONO SCRIVERE UN PEZZO DI STORIA Lo staff tecnico degli Aironi ha ufficializzato la formazione che domenica farÃ il suo esordio nella nuova stagione di RaboDirect Pro12 affrontando in trasferta gli Scarlets (calico dâinizio alle 16 locali, le 17 italiane, arbitra lo scozzese McMenemy). La partita sarÃ trasmessa dal canale gallese S4C e sarÃ visibile in diretta sugli schermi della club house dello stadio Zaffanella. SarÃ una formazione molto âitalianaâ, con solo due stranieri nel XV iniziale (Olivier e Williams) e tanti giovani, soprattutto tra i trequarti. Debutto assoluto nel Pro12 per lâestremo Ruggero Trevisan, conferma allâala dopo lâottimo precampionato per Giovanbattista Venditti mentre Roberto Quartaroli ritorna titolare 358 giorni dopo il grave infortunio subito contro lâUlster alla seconda giornata della passata stagione. Gabriel Pizarro sarÃ la âchiocciaâ di una linea di trequarti completata allâala da Riccardo Pavan. Se a partita in corso dovesse entrare anche il fratello Gilberto, i due scriveranno un piccolo pezzo di storia: saranno infatti la prima coppia di gemelli a scendere in campo per la stessa squadra in una partita di Celtic Rugby o Pro12. Gli unici gemelli a giocare nella lega prima di loro furono i gallesi Neil e Roddy Boobyer, ma uno per Llanelli e lâaltro per Caerphilly (statistiche ufficiali Stuart Farmer-SFMSLTD). La cabina di regia sarÃ affidata nuovamente alla coppia formata da Naas Olivier e Tito Tebaldi. Il pacchetto di mischia vede due novitÃ rispetto allâamichevole della scorsa settimana a Colorno. Confermata la terza linea con Nick Williams, Nicola Cattina e Josh Sole, in seconda rientra Joshua Furno al fianco di George Biagi, mentre in prima linea sarÃ Luca Redolfini il pilone destro, con Matias Aguero a sinistra e il capitano Roberto Santamaria tallonatore. AIRONI: 15 Ruggero Trevisan; 14 Riccardo Pavan, 13 Roberto Quartaroli, 12 Gabriel Pizarro, 11 Giovanbattista Venditti; 10 Naas Olivier, 9 Tito Tebaldi; 8 Nick Williams, 7 Nicola Cattina, 6 Josh Sole; 5 George Biagi, 4 Joshua Furno; 3 Luca Redolfini, 2 Roberto Santamaria (cap), 1 Matias Aguero. A disposizione: 16 Davide Giazzon, 17 Alberto De Marchi, 18 Fabio Staibano, 19 Filippo Ferrarini, 20 Frans Viljoen, 21 Giorgio Bronzini, 22 Alberto Benettin, 23 Gilberto Pavan). All. Rowland Phillips SCARLET: 15 Daniel Evans, 14 Lee Williams, 13 Rhodri Gomer Davies 12 Aled Thomas, 11 Andy Fenby, 10 Dan Newton, 9 Rhodri Williams, 1 Iestyn Thomas (capt), 2 Emyr Phillips, 3 Rhys Thomas, 4 Aaron Shingler, 5 Dominic Day, 6 Rob McCusker, 7 Josh Turnbull, 8 Ben Morgan. A disposizione: Kirby Myhill, Phil John, Simon Gardiner, Lou Reed, Richie Pugh, Justin James, Rhys Jones, Adam Warren. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
