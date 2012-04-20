BENETTON TREVISO, IL XV PER L'ULTIMA DI STAGIONE AL MONIGO
di Redazione
20/04/2012
BENETTON TREVISO, IL XV PER L'ULTIMA DI STAGIONE AL MONIGO Ventunesima giornata di RaboDirect PRO12, ultima casalinga per i Leoni del Benetton Treviso, impegnati allo Stadio Monigo, domenica 22 aprile alle ore 15 contro la formazione scozzese dei Glasgow Warriors. Antonio Pavanello e compagni puntano a salutare il proprio pubblico con una brillante prestazione e possibilmente con la quarta vittoria tra le mura amiche, l'ottava stagionale. L'obiettivo è anche quello di continuare a mantenere l'ottava posizione in classifica, guardandosi soprattutto dal possibile ritorno del Connacht. Tre i precedenti tra le due formazioni, con bilancio al momento favorevole ai padroni di casa, che si sono imposti per due volte. La prima lo scorso anno a Monigo con un buon 19-16, mentre quest'anno il XV della Marca ha trionfato al Firhill di Glasgow per 13-15, nella prima vittoria all'estero di un team italiano nella competizione celtica. Il bilancio dei punti all'attivo vede un saldo comunque risicato, con 51 punti realizzati e 46 subiti. Diversa anche la situazione in classifica, ma obiettivi simili da questo punto di vista, con i Warriors che hanno a disposizione un solo risultato, quello della vittoria, per continuare il sogno play-off. Al momento la squadra di Glasgow è quarta con 57 punti, 22 in più dei Leoni fermi a 35, ma devono stare attenti ad Ulster e Scarlets. Nell'ultimo turno, brillante vittoria biancoverde in Galles, la prima del 2012, conquistata con una buona prestazione al Rodney Parade di Newport per 32-33, mentre i Warriors si sono arresi 35-29 nello scontro diretto con il Munster. L'incontro sarà diretto dall'arbitro gallese Leighton Hodges e sarà seguito in diretta su Radio VenetoUno (97.5) con cronaca affidata ad Emanuele Spironello, mentre andrà in differita sul canale Rai Sport 2 (58 del digitale terrestre) con telecronaca di Riccardo Pescante ed Andrea Gritti alle ore 19. Questa la formazione scelta da coach Franco Smith: 15 Luke McLean 14 Tommaso Iannone 13 Tommaso Benvenuti 12 Alberto Sgarbi 11 Brendan Williams 10 Kristopher Burton 9 Edoardo Gori 8 Robert Barbieri 7 Alessandro Zanni 6 Manoa Vosawai 5 Corniel Van Zyl 4 Antonio Pavanello (capitano) 3 Lorenzo Cittadini 2 Franco Sbaraglini 1 Michele Rizzo A disposizione: 16 Enrico Ceccato 17 Matteo Muccignat 18 Ignacio Fernandez-Rouyet 19 Valerio Bernabò 20 Francesco Minto 21 Simon Picone 22 Fabio Semenzato 23 Alberto Di Bernardo Head Coach: Franco Smith. per info: Andrea Gardina - Addetto Stampa Benetton Treviso - [email protected]
Redazione