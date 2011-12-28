Loading...

BENETTON TREVISO v AIRONI RUGBY - PROGRAMMAZIONE RAI SPORT 31 DICEMBRE

PROGRAMMAZIONE RAI SPORT – BENETTON TREVISO v AIRONI Roma – L’incontro tra Benetton Treviso ed Aironi Rugby, valido per la dodicesima giornata del Rabodirect PRO12 ed in programma sabato 31 dicembre alle ore 15.00 presso lo Stadio “Monigo” di Treviso, verrà trasmesso in differita alle ore 16.10 del giorno stesso su RaiSport 2 ed in diretta sul portale http://raisport.rai.it
