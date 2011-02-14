Benetton Treviso Vs Munster: Le foto della partita.
di Redazione
14/02/2011
Storica vittoria per la Benetton contro la capolista della Magners League. Due squadre prive dei nazionali impegnati nel 6 nazioni e proprio per questo ancora più difficile da affrontare per i trevigiani alle prese con una panchina sicuramente meno importante di quella irlandese. leggi tutto e guarda le foto qui: http://www.alfioguarise.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=144:benetton-vs-munster&catid=44:benetton-treviso&Itemid=148
