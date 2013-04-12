BERGAMASCO ED ODIETE IN VISITA ALLO STADIO CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA
di Redazione
12/04/2013
Reggio Emilia - Sopralluogo stamane allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ( http://www.reggianacalcio.it/Apps/WebObjects/ReggianaCalcio.woa/wa/viewSectionWithSide?id=548&lang=ita ) per Mauro Bergamasco e David Odiete. I due giocatori delle Zebre, non convocati per la sfida di domani alle 15.30 italiane a Cardiff che vedrà i loro compagni impegnati nell'ultima trasferta stagionale ( http://www.zebrerugby.eu/rientra-halangahu-nellultima-trasferta-stagionale-delle-zebre-sabato-a-cardiff/ ), sono stati ospiti allo stadio reggiano per incontrare la stampa e le televisioni locali in ottica di promozione dell'evento "Rugby contro Terremoto" del 21 Aprile. Per il 21esimo turno della RaboDirect PRO12 i bianconeri ospiteranno i campioni d'Europa del Leinster ( https://www.facebook.com/events/146346532202028/ ) in una sfida di alto livello a sostegno dei territori colpiti dal sisma dello scorso anno. Ambasciatore del rugby presente anche nella locandina ufficiale dell'evento Mauro Bergamasco ha illustrato l’evento dal lato sportivo :”Il rugby è in forte crescita in Italia dopo l’entrata della Nazionale nel Sei Nazioni e delle due franchigie nella RaboDirect PRO12, il campionato che ci vede protagonisti contro le formazioni di Galles, Irlanda e Scozia su base settimanale. Domenica 21 Aprile sarà un evento importante per continuare la nostra crescita e cercare di mettere in difficoltà un avversario che è campione d’Europa in carica e verrà a cercare una vittoria fondamentale per la loro corsa ai playoff. A noi il compito di bloccare Leinster ed i suoi campioni. CONAD ( https://www.facebook.com/ConadCentroNord?fref=ts ) ed il rugby dimostrano ancora una volta quanto siano ricettivi verso il sociale: invito tutti i tifosi italiani a venire allo stadio di Reggio Emilia per questa giornata che vedrà una splendida atmosfera” Bergamasco, 93 presenze con la Nazionale Italiana e pilastro delle Zebre ha poi dato una fotografia del pubblico ovale e dell’atmosfera che attende tutti i partecipanti a questo evento solidale così importante :”Il pubblico del rugby è vario: famiglie, giovani, sportivi, appassionati ed anche un folto pubblico femminile; tutti uniti in un’atmosfera gioviale, un momento dove condividere sport ed intrattenimento di alto livello come la gara “RUGBY contro Terremoto”. Invito tutti i giovani a provare il rugby, un’attività fondamentale sia a livello sportivo che sociale grazie ai valori di rispetto delle regole e collaborazione coi compagni sempre utili nella vita”. Altro ambasciatore ovale dell’evento è David Odiete, giovanissimo trequarti delle Zebre e della Nazionale Under-20 nativo e cresciuto rugbysticamente a Reggio Emilia :”E’ davvero importante potersi confrontare e crescere contro squadre così blasonate piene di campioni. Sono sicuro che Reggio Emilia risponderà in modo coeso all’appello solidale di CONAD: noi ci sentiamo ancor di più obbligati e a far bene dal punto di vista sportivo data l’importanza della gara. Essere convocato e magari poter giocare questa partita, per me penso sia un altro grande stimolo: ci terrei molto a ben figurare nella mia città per una causa così nobile”. L’appuntamento è dunque per domenica 21 Aprile alle ore 16 quando, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, le Zebre ospiteranno gli irlandesi di Leinster nell’evento “RUGBY contro Terremoto” organizzato da CONAD Centro Nord : l’incasso della partita andrà a favore dei 7 comuni del territorio della cooperativa colpiti dal sisma dello scorso Maggio. Guarda il video promozionale (clicca qui ( )) Scarica la locandina dell’evento (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/BB_PartitadelCuore_poster-100x140.pdf )) I PREZZI DEI BIGLIETTI. * TRIBUNA – 15 € * ALTRI ORDINI DI POSTI – 10 € * UNDER 16 - 2 € - * UNDER 3 – ingresso gratuito I biglietti potranno essere acquistati : * - attraverso il circuito Ticketone (sito internet ( http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila ) , call center, punti vendita abilitati), * - presso i punti vendita CONAD (Superstore, Conad e Conad City) presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutta la Lombardia (dal 15/3 al 14/4) * - presso lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia domenica 14 Aprile alle 15 in occasione di Reggiana-Lecce (per info: www.reggianacalcio.it ( http://www.reggianacalcio.it ) tel : 0522/232574) * - presso il Media World di Reggio Emilia situato all’interno del centro commerciale I Petali ( http://www.ipetalidireggio.it/interne/00-home.asp ) all’interno dello Stadio Città Del Tricolore. Redazione