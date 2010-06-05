Home Federazione Italiana Rugby Bergamasco salta il SudAfrica

Bergamasco salta il SudAfrica

di Redazione 05/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il flanker dello Stade Francais Mauro Bergamasco (84 caps) non prenderà parte al tour estivo della Squadra Nazionale in Sudafrica. Il trentunenne avanti padovano non ha pienamente recuperato dall’intervento chirurgico al tendine flessore del quinto dito della mano destra sostenuto nel mese di maggio. In sua sostituzione il Commissario Tecnico Nick Mallett ha convocato il pari ruolo del Banca Monte Parma Simone Favaro (5 caps). La lista dei ventisei atleti che si raduneranno domani sera presso il Park Hotel “La Borghesiana” di Roma è aggiornata come segue: Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) - seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) - pilone/tallonatore Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8 *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”

Condividi Facebook Twitter Whatsapp