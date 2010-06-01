Bernabò e Sbaraglini in nazionale
di Redazione
01/06/2010
Due modifiche alla lista dei ventisei atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per i due test-match contro il Sudafrica del 19 giugno a Witbank e del 26 giugno ad East London: indisponibili per infortunio il pilone Matias Aguero (Saracens) ed il flanker Josh Sole (MPS Viadana), il CT Nick Mallett ha convocato il pilone Franco Sbaraglini (Benetton Treviso) ed il seconda linea Valerio Bernabò (Futura Park Rugby Roma). La Nazionale si radunerà presso il Park Hotel "La Borghesiana" di Roma domenica 6 giugno e si trasferirà in Sudafrica una settimana più tardi. La lista dei convocati è aggiornata come segue:
Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma) - seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) - pilone/tallonatore Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8 *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”
Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma) - seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) - pilone/tallonatore Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8 *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”
Articolo Precedente
Cinque cambi per l'Italia A
Articolo Successivo
Le foto della finale
Redazione