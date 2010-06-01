Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Bernabò e Sbaraglini in nazionale

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Due modifiche alla lista dei ventisei atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per i due test-match contro il Sudafrica del 19 giugno a Witbank e del 26 giugno ad East London: indisponibili per infortunio il pilone Matias Aguero (Saracens) ed il flanker Josh Sole (MPS Viadana), il CT Nick Mallett ha convocato il pilone Franco Sbaraglini (Benetton Treviso) ed il seconda linea Valerio Bernabò (Futura Park Rugby Roma). La Nazionale si radunerà presso il Park Hotel "La Borghesiana" di Roma domenica 6 giugno e si trasferirà in Sudafrica una settimana più tardi. La lista dei convocati è aggiornata come segue:
Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma) - seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps)  - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) - pilone/tallonatore Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8 *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cinque cambi per l'Italia A

Articolo Successivo

Le foto della finale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012