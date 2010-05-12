Bersagliotto esce dal letargo e arriva nei negozi
di Redazione
12/05/2010
Nonostante la primavera tardi ad arrivare Bersagliotto è finalmente uscito dal letargo e arriva nei negozi. Il peluche della mascotte della Femi-Cz Rugby Rovigo è disponibile da domani (giovedì 13 maggio) nei punti vendita N-Gage di via Miani e Boreggio sport di via Casalini, entrambi a Rovigo, oltre che alla segreteria della Rugby Rovigo, sopra la tribuna ovest dello stadio Mario Battaglini, in viale Alfieri a Rovigo, per essere ritirato dagli abbonati, previa presentazione della cartolina consegnata il giorno della festa del Rignraziamento, in modo del tutto gratuito, essendo uno dei gadget compresi nel pacchetto di abbonamento. Tutti i supporters che sono interessati ad acquistare il peluche di Bersagliotto potranno, invece, recarsi alla segreteria della Rugby Rovigo, allo stadio Battaglini, dalle 10 alle 18. La mascotte che ha animato tutti gli incontri casalinghi di questa stagione è diventata un vero e proprio mito, soprattutto per i tifosi più piccoli, e proprio per questo la società ha deciso di mettere a disposizione un piccolo Bersagliotto, con tanto di cappello e maglia rossoblù, per tutti gli appassionati. Molto più di un gadget, ma uno dei simboli della stagione trionfale che la Rugby Rovigo sta conducendo, e della grande campagna di spettacolarizzazione messa in atto. Il peluche di Bersagliotto, nonostante qualche difficoltà incontrata sul suo cammino, arriva nel momento più impotante della stagione, quando la squadra è chiamata alla difficile sfida dei play off. Tanti piccoli orsi che saranno d’aiuto per tentare di abbattere i Leoni del Viadana e proseguire, tutti insieme, la rincorsa verso il sogno scudetto.
