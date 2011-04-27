BERTELLI E NAVARRA GLI ARBITRI DEI BARRAGE
27/04/2011
27/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 aprile 2011 UNDER 20: BERTELLI E NAVARRA GLI ARBITRI DEI BARRAGE Roma - Filippo Bertelli e Filippo Navarra sono gli arbitri dei barrage del Campionato Under 20 tra la terza e quarta classificata del Gruppo 1 (Petrarca Padova e Benetton Treviso) e le due vincenti dei barrage del Gruppo 2 (Femi CZ Rovigo e Gladiatori Sanniti). Entrambe le gare sono in programma domenica 1Â° maggio in casa delle squadre provenienti dal gruppo 1. Il Memo Geremia di Padova ospiterÃ il match tra il XV di casa, il Petrarca, terzo classificato del gruppo 1, ed il Femi CZ Rovigo che nelle gare di barrage del gruppo 2 ha prevalso sul Ruggers Tarvisum. Alla Ghirada di Treviso i bianco-verdi della Benetton, quarta classificata del gruppo 1, riceveranno i Gladiatori Sanniti che si sono aggiudicati il barrage del gruppo 2 superando il Rugby Milano. Le vincenti dei due confronti accederanno alle semifinali per il Titolo di Campione dâItalia Under 20 2010-2011 contro la prima e seconda classificata del gruppo 1 (Lazio e Crociati) in programma lâ8 maggio (gara unica). BARRAGE UNDER 20 â 1.05.2011 Ore 12.30 Benetton Treviso â Gladiatori Sanniti, arb. Navarra (Udine) Ore 19.00 Petrarca Padova â Femi CZ Rovigo, arb. Bertelli (Ferrara) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
