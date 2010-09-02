Home Fotografi Bezzati nuovo capitano del Petrarca

Bezzati nuovo capitano del Petrarca

di Redazione 02/09/2010

A poche ore dal rientro della squadra dal ritiro di Baia Domizia, previsto per stasera, il presidente Enrico Toffano e gli allenatori Pasquale Presutti e Luca Bot hanno ufficializzato, nel corso di una riunione con i giocatori, il capitano e i vice capitani scelti per la stagione. Il capitano sarà NICOLA BEZZATI, i due vice capitani ROBERTO BERTETTI e DOUGLAS FLETCHER. Per Bezzati, terza linea, 28 anni compiuti l'11 agosto scorso, si tratta del coronamento di una carriera vissuta tutta al Petrarca. “Per la scelta, ovviamente difficile, abbiamo puntato su caratteristiche oggettive”, spiega il presidente Toffano, “come la padovanità, l'esperienza, e il fatto che Nicola sia rugbisticamente nato e cresciuto nel vivaio del Petrarca. Mai come quest'anno, in epoca recente, ho notato un grado così alto di determinazione e serietà nell'affrontare la preparazione al campionato, per cui molti avrebbero potuti essere i giocatori scelti per questo ruolo, tradizionalmente così importante nel nostro sport e nel Petrarca. Nicola ha anche queste caratteristiche ulteriori in più, e gode della fiducia e del rispetto di tutti i compagni di squadra. In bocca al lupo a lui e ai suoi vice, tra cui Fletcher, ormai perfettamente inserito nella società e nell'ambiente”. (comunicato stampa Petrarca Rugby)

