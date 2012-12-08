Bizkaia Gernica vs Vea Femi-CZ Rovigo
di Redazione
08/12/2012
Gernika-Lumo
Urbieta Rugby Sport Center
Sabato 8 dicembre 2012 ore 16,00
Bizkaia Gernika Rugby 13- Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 3(7-0)
Su un campo allentato dalla pioggia lo scontro tra il Bizkaia ed il Rovigo si è giocato soprattutto a livello degli avanti.
Nelle mischie chiuse tutte e due le squadre hanno conquistato i palloni introdotti con una discreta sicurezza.
Nelle touche si è registrata una leggera prevalenza del Rovigo che ha rubato un lancio in più e che ha reso difficili quasi tutte le conquiste dei baschi.
Difficoltà iniziali, per il Rovigo, attorno alla mischia dove il samoano n. 8 Amosa ha superato spesso la linea del vantaggio;anche la meta, arrivata alla fine del primo tempo dopo un buon periodo dei rossoblù, ha visto il contributo determinante di questo giocatore, anche se la finalizzazione è stata del capitano Magunazelaia che poi sarà scelto come man of the match.
Buono il gioco al piede di Davide Duca e la prestazione di Lenarduzzi che su un terreno che rendeva difficili gli appoggi si è esibito in un paio di azioni pericolose con buon avanzamento.
Nel secondo tempo Rovigo è quasi sempre nella metà campo avversaria anche grazie ad una mischia e ad una touche sempre più efficiente, ma le difficoltà di un pallone che si faceva sempre più scivoloso e la strenua difesa del Gernika, hanno impedito ai rossoblù di violare larea di meta.
Il terreno di gioco si faceva via via più pesante e rendeva sempre più difficile la corsa.
Tutti i bersaglieri hanno lottato fino al fischio finale e non sono mancati alcuni scambi di vedute sedati immediatamente dallarbitro.
Il risultato finale premia la squadra di casa, ma la Vea Femi-CZ non ha demeritato e potrà rifarsi sabato prossimo a Rovigo.
Per il tecnico basco grande soddisfazione nel vedere premiato il lavoro svolto e limpegno profuso dai suoi giocatori.
Per Polla Roux la consolazione di vedere i suoi combattere fino alla fine e il riscontro delle qualità di alcuni giocatori attesi, ora, da nuovi importanti impegni.
Marcatori : 39 meta Magunazelaia tr. Cusack (7-0); 48 cp. Duca (7-3); 63 cp. Cusack (10-3); 75 cp. Cusack (13-3)
Bizkaia Gernica R.T. : Montagut ; Salas, Torres Suar, Wilson, Mazzocchi ; Cusack, Oreja ; Amosa, Hernandez, Magunazelaia (cap.) ; Zabaloy, Astario ; Iraizoz, Lasa , Dias.
A disposizione : N. Bilbao, Urrutia, Monge, Mandaluniz, Lopategi, Garcia, Olaeta.
All.: Jorge Jimenez
VEA Femi-CZ Rovigo Delta: Lenarduzzi; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealii, Zorzi; Duca, Wilson; De marchi, Jones, Persico; montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio.
A disposizione: Anouer, Datola, Lombardi, Maran, Menon, Zanirato, Basson, Ciochina.
All.: Paul Roux
Arbitro: David Wilkinson
Giudici di linea: Eanna ODowd, Nigel Correll.
Pierpaolo Modonesi
