Bizkaia Gernica vs Vea Femi-CZ Rovigo

Gernika-Lumo

Urbieta Rugby Sport Center

Sabato 8 dicembre 2012 ore 16,00

Bizkaia Gernika Rugby 13- Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 3(7-0)

Su un campo allentato dalla pioggia lo scontro tra il Bizkaia ed il Rovigo si è giocato soprattutto a livello degli avanti.

Nelle mischie chiuse tutte e due le squadre hanno conquistato i palloni introdotti con una discreta sicurezza.

Nelle touche si è registrata una leggera prevalenza del Rovigo che ha rubato un lancio in più e che ha reso difficili quasi tutte le conquiste dei baschi.

Difficoltà iniziali, per il Rovigo, attorno alla mischia dove il samoano n. 8 Amosa ha superato spesso la linea del vantaggio;anche la meta, arrivata alla fine del primo tempo dopo un buon periodo dei rossoblù, ha visto il contributo determinante di questo giocatore, anche se la finalizzazione è stata del capitano Magunazelaia che poi sarà scelto come man of the match.

Buono il gioco al piede di Davide Duca e la prestazione di Lenarduzzi che su un terreno che rendeva difficili gli appoggi si è esibito in un paio di azioni pericolose con buon avanzamento.

Nel secondo tempo Rovigo è quasi sempre nella metà campo avversaria anche grazie ad una mischia e ad una touche sempre più efficiente, ma le difficoltà di un pallone che si faceva sempre più scivoloso e la strenua difesa del Gernika, hanno impedito ai rossoblù di violare larea di meta.

Il terreno di gioco si faceva via via più pesante e rendeva sempre più difficile la corsa.

Tutti i bersaglieri hanno lottato fino al fischio finale e non sono mancati alcuni scambi di vedute sedati immediatamente dallarbitro.

Il risultato finale premia la squadra di casa, ma la Vea Femi-CZ non ha demeritato e potrà rifarsi sabato prossimo a Rovigo.

Per il tecnico basco grande soddisfazione nel vedere premiato il lavoro svolto e limpegno profuso dai suoi giocatori.

Per Polla Roux la consolazione di vedere i suoi combattere fino alla fine e il riscontro delle qualità di alcuni giocatori attesi, ora, da nuovi importanti impegni.

Marcatori : 39 meta Magunazelaia tr. Cusack (7-0); 48 cp. Duca (7-3); 63 cp. Cusack (10-3); 75 cp. Cusack (13-3)

Bizkaia Gernica R.T. : Montagut ; Salas, Torres Suar, Wilson, Mazzocchi ; Cusack, Oreja ; Amosa, Hernandez, Magunazelaia (cap.) ; Zabaloy, Astario ; Iraizoz, Lasa , Dias.

A disposizione : N. Bilbao, Urrutia, Monge, Mandaluniz, Lopategi, Garcia, Olaeta.

All.: Jorge Jimenez



VEA Femi-CZ Rovigo Delta: Lenarduzzi; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealii, Zorzi; Duca, Wilson; De marchi, Jones, Persico; montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio.

A disposizione: Anouer, Datola, Lombardi, Maran, Menon, Zanirato, Basson, Ciochina.

All.: Paul Roux

Arbitro: David Wilkinson

Giudici di linea: Eanna ODowd, Nigel Correll.