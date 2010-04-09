Blugeo Colorno a Livorno per continuare a correre

Prossima fermata Livorno. Dopo aver archiviato brillantemente la pratica Lazio, ilscenderà in Toscana domenica 11 aprile alle 15,30 con l’obiettivo di vincere per continuare la caccia ai play – off. A quattro giornate dal termine della stagione regolare i biancorossi hanno tre punti di svantaggio dal duo di testa Lazio – Noceto e due dal Mogliano, che occupa la terza e ultima posizione utile per accedere agli spareggi promozione. I labronici sono una squadra molto grintosa, difficile da affrontare e che tra le mura amiche sa dare quel qualcosa in più che spesso fa la differenza. I bianco verdi hanno sempre messo in difficoltà le squadre più forti, ottenendo anche un pareggio in trasferta con Noceto e facendo sudare le proverbiali sette camice alla stessa Noceto, alla Lazio e al Mogliano per uscire vincitrici dallo stadio “Montano”. I toscani, settimi in graduatoria con 34 punti, sono dunque una squadra da non sottovalutare e sicuramente vorranno dimostrare di essere all’altezza del campionato di serie A e prendere uno scalpo importante, battendo una squadra che, classifica alla mano, è più forte di loro. Ilscenderà in campo consapevole di dover vincere per rimanere agganciato alle tre formazioni che lo precedono. Se i ragazzi discenderanno in campo con la grinta e la voglia di far bene dimostrati nell’ultima giornata di campionato, il risultato non potrà che essere positivo.