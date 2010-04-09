Blugeo Colorno a Livorno per continuare a correre
Prossima fermata Livorno. Dopo aver archiviato brillantemente la pratica Lazio, il Blugeo Rugby Colorno scenderà in Toscana domenica 11 aprile alle 15,30 con l’obiettivo di vincere per continuare la caccia ai play – off. A quattro giornate dal termine della stagione regolare i biancorossi hanno tre punti di svantaggio dal duo di testa Lazio – Noceto e due dal Mogliano, che occupa la terza e ultima posizione utile per accedere agli spareggi promozione. I labronici sono una squadra molto grintosa, difficile da affrontare e che tra le mura amiche sa dare quel qualcosa in più che spesso fa la differenza. I bianco verdi hanno sempre messo in difficoltà le squadre più forti, ottenendo anche un pareggio in trasferta con Noceto e facendo sudare le proverbiali sette camice alla stessa Noceto, alla Lazio e al Mogliano per uscire vincitrici dallo stadio “Montano”. I toscani, settimi in graduatoria con 34 punti, sono dunque una squadra da non sottovalutare e sicuramente vorranno dimostrare di essere all’altezza del campionato di serie A e prendere uno scalpo importante, battendo una squadra che, classifica alla mano, è più forte di loro. Il Blugeo Rugby Colorno scenderà in campo consapevole di dover vincere per rimanere agganciato alle tre formazioni che lo precedono. Se i ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera scenderanno in campo con la grinta e la voglia di far bene dimostrati nell’ultima giornata di campionato, il risultato non potrà che essere positivo.
