Blugeo Colorno: domenica trasferta a Badia

Blugeo Colorno: domenica trasferta a Badia

di Redazione 13/02/2010

Dopo la brillante vittoria casalinga contro il Rugby Banco di Brescia, il Blugeo Rugby Colorno è atteso dalla trasferta di Badia, dove domenica 14 febbraio, alle ore 14,30, affronterà lo Zhermack nel recupero dell’undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie A, girone 1. I polesani, dopo un girone di andata difficile, hanno conquistato due vittorie dalla ripresa del campionato, entrambe tra le mura amiche, l’ultima due settimane fa contro Livorno. Il XV veneto può contare su alcuni elementi di sicura affidabilità come il terza centro ex Noceto White, l’apertura proveniente dalla seconda squadra del Benetton Treviso Brussolo e gli ex piacentini Barion e Zanirato. La partita non sarà semplice per i ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera che devono scendere in campo concentrati, senza sottovalutare un avversario che, non avendo nulla da perdere, andrà in campo tranquillo per fare la propria partita e raccogliere tutto quello che potranno. I biancorossi dovranno confermare l’ottima prova della partita contro il Brescia e dimostrare di aver superato il momento difficile del mese di gennaio. Il match di domenica è fondamentale per la corsa al vertice della classifica poiché domenica si giocheranno anche di due scontri tra le altre squadre di vertice. Si sfideranno, infatti la prima della classe e la quarta, Noceto e Lazio, mentre il Mogliano, secondo in classifica, ospiterà sul proprio campo il Firenze quinto. Nelle fila del Blugeo Rugby Colorno avrà particolari motivazioni il pilone Vittorio Golfetti, figlio del presidente dello Zhermack Badia Giorgio Golfetti, che vorrà sicuramente ben figurare nel derby in famiglia.

