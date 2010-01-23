Home Senza categoria Blugeo Colorno in trasferta a San Donà

Blugeo Colorno in trasferta a San Donà

di Redazione 23/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Trasferta molto difficile quella del Blugeo Rugby Colorno, che domenica 24 gennaio sarà ospite dell’Orved M-Three San Donà nella partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A, girone 1. I veneti, che hanno un XV giovane e tecnicamente valido, sono una delle squadre più in forma in questo momento della stagione, hanno vinto 5 delle ultime 6 partite disputate cedendo solo di misura sul campo del Noceto. Inoltre, il fatto di giocare tra le mura amiche, galvanizzerà di sicuro i ragazzi allenati da Jason Wright e Mauro Dal Sie, che sul campo di casa hanno già battuto il Mogliano, primo in classifica. I biancorossi, che domenica scorsa si sono aggiudicati 5 punti senza giocare per via della rinuncia alla partita di Piacenza, vanno a San Donà con la voglia di tornare a vincere sul campo e dimostrare tutto il loro valore sul campo, consapevoli anche di dover dare il 100% per superare i veneti. Vincendo, la squadra di Michele Mordacci e Cristian Prestera potrebbe approfittare anche del risultato del big match di giornata tra Mogliano e Lazio per guadagnare posizioni in classifica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp