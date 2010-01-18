Blugeo Colorno: la rinuncia di Piacenza porta 5 punti

Alla fine non si è giocata la partita Blugeo Rugby Colorno - Piacenza Rugby Club 1947, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A, girone 1 e per la Coppa del Ducato, per rinuncia del club piacentino.

I biancorossi vincono dunque l'incontro a tavolino per 20 a 0 ed incamerano 5 punti in classifica, in attesa di sapere se la compagine piacentina riuscirà a portare a termine la stagione o sarà costretta al ritiro dal campionato.

Il prossimo impegno dei ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera è a San Donà, domenica 24 gennaio, contro una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma e sta esprimendo un buon rugby. Tra le mura amiche il Blugeo Rugby Colorno tornerà ad esibirsi domenica 31 gennaio, giornata in cui i biancorossi ospiteranno il Brescia.